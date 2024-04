Disney-Filme bei Amazon: 200 Blockbuster von Avatar bis Frozen auf Blu-ray & DVD im Angebot!

Im neuen Disney-Sale bei Amazon findet ihr Marvel-Blockbuster ebenso wie familienfreundliche Animationsfilme.

Amazon hat einen großen Sale gestartet, durch den ihr rund 200 Filme aus dem Hause Disney auf Blu-ray und DVD günstiger bekommen könnt. Unter den Angeboten finden sich nicht nur die typischen familienfreundlichen Animationsfilme, sondern beispielsweise auch Marvel-Superheldenfilme und große Blockbuster des von Disney übernommenen 20th Century Fox. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Die Angebote laufen offiziell noch bis zum 30. April, also bis Dienstag. Gerade die begehrtesten und günstigsten Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Disney-Sale bei Amazon: Das sind die Highlights

1:37 Avatar 2: Trailer zu The Way of Water

Das große Highlight des Sales ist Avatar: The Way of Water. Der lange erwartete Nachfolger von Avatar – Aufbruch nach Pandora spielte an den Kinokassen mehr als 2,3 Milliarden Dollar ein und ist damit der dritterfolgreichste Film aller Zeiten. In dem Science-Fiction-Film müssen die Na’vi ihren Planeten erneut gegen die Menschen verteidigen, die dessen Ressourcen ausbeuten wollen.

Neben aktuellen Blockbustern finden sich in der Auswahl auch einige echte Klassiker. Wer beispielsweise gerade in Helldivers 2 den Spaß daran entdeckt hat, im Kampf gegen insektenähnliche Außerirdische die Demokratie zu verteidigen, sollte sich unbedingt mal das Filmvorbild Starship Troopers ansehen.

Falls ihr lieber einen klassischen kinderfreundlichen Disney-Film hättet, ist hingegen der Doppelpack mit Teil 1 und 2 von „Die Eiskönigin“ (Originaltitel: Frozen) die allererste Wahl. Teil 2 der Filme rund um die mit Eismagie begabte Königin Elsa ist aus gutem Grund der erfolgreichste Animationsfilme aller Zeiten, wobei Teil 1 im Kino nur wenig schwächer abgeschnitten hat.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere günstige Sonderangebote und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: