Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Ein wahres Beben ging durch die Game Award Show 2025: Larian hat mal eben ihr neues Riesen-Rollenspiel Divinity enthüllt. Mit einem Trailer, der es so richtig in sich hat - wir haben daher eine Stelle im Video aus Jugendschutzgründen geschwärzt, die vollständige Version findet ihr auf Larians YouTube-Kanal.

Was wird Divinity? Wild, offensichtlich. Und groß, nämlich noch umfangreicher als das vorherige Larian-Meisterwerk Baldur's Gate 3. Ein Release-Datum gibt's nicht, auch kein Gameplay. Aber der Name verrät schon, dass es in der düster-abgedrehten Fantasy-Welt spielen wird, in der auch Divine Divinity und Co. stattfanden. Es wird ausdrücklich kein Original Sin 3. Vorwissen soll laut Entwicklern ebenfalls nicht nötig sein