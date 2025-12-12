2 Aufrufe
Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt
Ein wahres Beben ging durch die Game Award Show 2025: Larian hat mal eben ihr neues Riesen-Rollenspiel Divinity enthüllt. Mit einem Trailer, der es so richtig in sich hat - wir haben daher eine Stelle im Video aus Jugendschutzgründen geschwärzt, die vollständige Version findet ihr auf Larians YouTube-Kanal.
Was wird Divinity? Wild, offensichtlich. Und groß, nämlich noch umfangreicher als das vorherige Larian-Meisterwerk Baldur's Gate 3. Ein Release-Datum gibt's nicht, auch kein Gameplay. Aber der Name verrät schon, dass es in der düster-abgedrehten Fantasy-Welt spielen wird, in der auch Divine Divinity und Co. stattfanden. Es wird ausdrücklich kein Original Sin 3. Vorwissen soll laut Entwicklern ebenfalls nicht nötig sein
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.