Star Wars Fate of the Old Republic - Jason Schreier behauptet, dass FOTOR erst 2030 oder später erscheint: Director grätscht jetzt dazwischen und lässt uns alle kräftig ausatmen

FOTOR kommt vor 2030.

Im Zuge der Game Wards 2025 wurde Star Wars: Fate of the Old Republic mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt. "FOTOR" befindet sich allerdings noch in der Anfangsphase der Entwicklung und schnell verbreitete sich das Gerücht, dass wir den neuen Star Wars-Titel frühestens 2030 zu Gesicht bekommen. Director Casey Hudson lässt uns nun aber aufatmen.

Hudson entkräftigt Schreier-Gerücht

Was passiert ist: Kurz nach Ausstrahlung der Game Awards 2025 meldete sich der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier auf Bluesky zu Wort – mit düsteren Aussichten bezüglich des Release-Datums von FOTOR.

Wie er vermutete, könnte das Spiel von Arcanaut Studios erst 2030, wahrscheinlich aber noch später, erscheinen. FOTOR könnte sogar erst für "die PlayStation 7" auf den Markt kommen, so Schreier. Er begründete dies mit der frischen Neugründung des Studios.

1:30 Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt

Aber Pustekuchen: Mittlerweile hat sich Casey Hudson, der Game Director von FOTOR (sowie von KOTOR und der Mass Effect-Trilogie) ebenfalls zu Wort gemeldet und nimmt Schreiers Spekulatius via Twitter den Wind aus den Segeln:

Macht euch keine Sorgen wegen der Gerüchte 'erst 2030'. Das Spiel erscheint vorher. Ich werde ja auch nicht jünger!

Da haben wir's also, Star Wars: Fate of the Old Republic kommt also wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier Jahre auf den Markt. Wann genau, hat der Director aber natürlich noch nicht verraten. Auf welchen Plattformen FOTOR erscheinen wird, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Alle weiteren bekannten Infos zu Star Wars: Fate of the Old Republic

FOTOR wird von Arcanaut STUDIOS in der Unreal Engine 5 entwickelt. Viel mehr ist allerdings noch nicht über das kommende Star Wars-Abenteuer bekannt. Der erste Teaser-Trailer zeigt uns lediglich ein Raumschiff, ein Lichtschwert und die mögliche Heldin. Alle bekannten Infos zum Titel haben wir in der oben verlinkten GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst.

Freut ihr euch auf FOTOR und was glaubt ihr, wann der Star Wars-Titel erscheinen könnte?