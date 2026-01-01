D+D-Spieler verschickt statt der Job-Bewerbung versehentlich seinen Charakterbogen - jetzt versucht der Arbeitgeber, ihn zu finden

Wenn der D&D-Charakterbogen beim Arbeitgeber landet, dann kann man nur hoffen, dass der Humor hat.

Fehler bei Bewerbungsunterlagen passieren ständig. Mal steht der falsche Arbeitgeber drin, mal ist die Formatierung kaputt oder aus Versehen steht alles in Comic Sans. Dass aber gleich komplett das falsche Dokument verschickt wird, kommt deutlich seltener vor.



Aber genau das ist jetzt einem Spieler oder einer Spielerin passiert, der oder die statt des Lebenslaufs den eigenen Dungeons & Dragons-Charakterbogen eingereicht hat. Die Personalabteilung nimmt es mit Humor und versucht nun, den Level-15-Barbaren ausfindig zu machen.

Statt Berufserfahrung: 20 Stärke und 20 Konstitution

Im D&D-Subreddit tauchte dazu vor Kurzem ein ungewöhnlicher Hilferuf auf. Der User Chimney-Imp berichtet, dass jemand namens Corey sich in seinem Unternehmen beworben habe – zumindest indirekt. Denn im Anhang der Bewerbung fand sich kein Lebenslauf, sondern die Werte eines Rollenspielcharakters.

Keine Ausbildung, keine bisherigen Jobs, keine Soft Skills. Dafür ein Level-12-Barbar, ergänzt um zwei Level Schurke und ein Level Magier. Quasi Multiclassing statt Multitasking als herausragende Eigenschaft. Chimney-Imp bat Corey deshalb darum, den Fehler vor dem anstehenden Vorstellungsgespräch zu korrigieren.

Viele hielten den Post zunächst für einen Scherz oder eine besonders kreative Form der Selbstvermarktung. Der Verfasser beteuert jedoch, dass es sich um einen echten Irrtum handelt:

Ich würde den Anhang ja als Beweis posten, aber es ist eben nur ein Charakterbogen – ich weiß nicht, ob das wirklich irgendetwas beweisen würde. Außerdem bin ich mir zu etwa 80 Prozent sicher, dass es gegen irgendeine interne Richtlinie verstößt, Bewerbungsunterlagen öffentlich zu teilen. Andererseits ist es ja eigentlich gar kein Lebenslauf?

Naja – in Niewinter oder Baldurs Tor vielleicht schon.

Neue Klassenideen für D&D 6e: Der “Datamancer”

Die Community sieht in der Verwechslung auf jeden Fall Potenzial. Viele hoffen, dass irgendwo da draußen gerade ein Corey mit seinen Bewerbungsunterlagen gegen Banditen und Drachen kämpft.

"Corey, du bist dran. Was wirst du tun?"

"Hier steht, ich kann Excel benutzen. Also öffne ich es."

"Excel hat alle deine Einträge wieder als Datum formatiert. Du erleidest 1W4 psychischen Schaden."

Andere argumentieren sogar, dass der Charakterbogen durchaus als Bewerbung durchgehen könnte. Schließlich belegt D&D Teamfähigkeit – und ein Charakter auf Stufe 15 zeigt definitiv Durchhaltevermögen.

Hat er denn nun den Job?

Die wichtigste Frage bleibt offen: Hat sich der richtige Corey inzwischen gemeldet? Stand jetzt offenbar nicht. Dafür meldeten sich mehrere Menschen mit diesem Namen, die kurzzeitig ins Schwitzen gerieten und panisch überprüften, ob sie kürzlich Bewerbungen verschickt hatten.

Fest steht nur: Wer seine Dateien nicht sauber sortiert, bewirbt sich im Zweifel nicht bei der Personalabteilung – sondern direkt bei der nächsten Abenteurergilde.

Was war euer peinlichster Fehler bei einer Bewerbung?