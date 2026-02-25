Baldur's Gate 3: Neues Lore-Detail über Astarion stellt alles auf den Kopf

Dieses kleine Detail könnte für Astarion einen großen Unterschied machen.

Auch wenn viele begeisterte Fans von Baldur's Gate 3 schon tausende Stunden im Spiel damit verbracht haben, jedes noch so kleine Detail über ihre Lieblingscharaktere zusammenzutragen, gibt es natürlich trotzdem noch einige Geheimnisse.

So auch bei Astarion, der mit Astarion’s Book of Hungers ein offizielles Splatbook bekommen hat, mit dem wir unter anderem zwei neue Tabletop-Abenteuer mit dem Vampir erleben können. Darin sind auch ein paar Details enthalten, die bedeutsamer sind, als sie im ersten Augenblick vielleicht klingen.

Astarions Vampirismus ist heilbar

In Astarion’s Book of Hungers erfahren wir nicht nur, wann der schillernde Vampir geboren wurde, sondern auch wann er in einen Vampir, oder genauer gesagt einen Vampir-Spawn verwandelt wurde. Zusammen mit der Info, wann die Geschehnisse von Baldur's Gate 3 spielen, wissen wir nun sein Alter und wie lange er genau verwandelt ist.

1261 DR: Astarion Ancunin wurde in Baldur's Gate geboren.

Cazador verwandelt Astarion in einen Vampire Spawn. 1492 DR: Die Handlung von Baldur's Gate 3 findet statt.

Während im Spiel zwar angedeutet wird, dass er seit 200 Jahren unter Cazadors Fuchtel steht, sind es genaugenommen erst 192 Jahre. Das Aufrunden ist zwar nachvollziehbar, tatsächlich macht das aber einen großen Unterschied, wie Domina Dianthus sehr richtig in ihrem Video zusammenfasst. In der Welt von Dungeons und Dragons gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, um Vampirismus zu heilen, darunter zwei, die ein "Verfallsdatum" haben.

Da Vampire als Untote gelten, ist der Tag ihrer Verwandlung ihr eigentlicher Todestag. Alle, die nicht an Altersschwäche gestorben sind, können allerdings mit den Zaubern Auferstehung oder wahre Auferstehung in ihrer ursprünglichen Form wiederbelebt werden. Während das Ziel bei ersterem aber nicht länger als 100 Jahre tot sein darf, liegt das Zeitlimit bei wahre Auferstehung bei 200 Jahren.

Das bedeutet, dass Astarions Vampirismus noch heilbar ist. In Baldur's Gate 3 bekommen wir sogar relativ zeitig Zugang zu einer Schriftrolle der wahren Auferstehung – diese befindet sich in Gales Sicherheitsbox, die im Falle seines Ablebens ein Überlebens-Protokoll für ihn in Gang setzt.

Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis Fans im Spiel versucht haben, Astarion in einen normalen Elfen zurückzuverwandeln, doch leider deckt das Spiel diese Mechanik nicht ab. Da die Charaktere aber unter anderem in einer geplanten Serie weiter auftauchen sollen, könnte das natürlich in der Zukunft noch relevant sein. Nach dem Ende von Baldur's Gate 3 sind immerhin noch 8 Jahre Zeit.

Auch nach 200 Jahren gibt es noch eine Möglichkeit - aber die ist nahezu unmöglich

Eine dritte Möglichkeit, Astarion auch nach über 200 Jahren noch zu heilen, wäre der Zauber "Wunsch". Während der in Baldur's Gate 3 aber überhaupt nicht existiert, ist er selbst in der Tabletop-Welt von Faerûn unglaublich selten – vergleichbar mit einem Sechser im Lotto.

Um ihn wirken zu können, muss ein Charakter zudem Stufe 17 erreichen. Sobald er dann für einen freien Wunsch genutzt wird, besteht zudem die Gefahr, dass der ausführende Charakter den Zauber danach nie wieder nutzen kann. Außerdem erhält er eine massive Schwächung. Jemanden zu finden, der über die Fähigkeit verfügt und dann auch noch bereit ist, sie für Astarions Heilung zu nutzen, ist daher eher unwahrscheinlich.

Was denkt ihr? Hättet ihr euch gewünscht, dass die Mechanik in Baldur's Gate 3 berücksichtigt wird? Käme eine Rückverwandlung überhaupt für Astarion in Frage? Schreibt es uns gern in die Kommentare!