Dolby Atmos für unter 200€? Was verrückt klingt, macht diese Soundbar zur Realität

Dolby Atmos ist so etwas wie ein Qualitätssiegel für Soundbars – das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass sie in der Anschaffung Unsummen verschlingen.

Elias Mohr, GamePro Deals
10.01.2026 | 08:11 Uhr


Die Soundbars dieser Marke fallen immer wieder mit hervorragender Preis-Leistung auf. Die Soundbars dieser Marke fallen immer wieder mit hervorragender Preis-Leistung auf.

Ich glaube, ich schaue in keinem anderen Monat so viele Filme und Serien, wie im Januar. Sonst gibt es ja auch nicht wirklich was zu tun, bei der dunklen und kalten Wetterlage. Und wenn mich meine Jahre als Film-Enthusiast eines gelehrt haben, dann, dass guter Sound mindestens genauso wichtig ist, wie ein anständiges Bild. Glücklicherweise gibt es Soundbars, die guten Sound und einen schmalen Preis auf einmal liefern.

5 Lautsprecher und externer Subwoofer kosten hier weniger als 200€

Die Ultimea Poseidon M60 Boom besteht aus zwei Komponenten: der Soundbar mit fünf Lautsprechern, von denen zwei ihre Schallwellen zur Seite hin abgeben, um die Klangbühne räumlicher zu machen, und einem externen Subwoofer. Dieser ist zwar kabelgebunden, bringt mit 340 Watt Leistung aber eine ordentliche Portion Power mit. Gemeinsam ergeben die beiden Soundkästen einen herrlichen Surround-Sound, der sich wirklich dreidimensional anfühlt.

Wer es besonders bassreich mag, sollte auf externe Subwoofer setzen. Wer es besonders bassreich mag, sollte auf externe Subwoofer setzen.

Die Dolby-Atmos-Unterstützung harmoniert hervorragend mit den seitlich angebrachten Speakern der Soundbar und stellt sicher, dass Geräusche genau da platziert werden, wo sie hingehören, und ihr das Maximum an Immersion erlebt.

Eine wahre Preis-Leistungs-Überraschung

Neben der mehr als fairen Preisgestaltung bietet euch Ultimea auch zahlreiche Möglichkeiten, den Sound eurer Soundbar zu optimieren. Über die App des Herstellers könnt ihr Höhen und Tiefen des Sounds anpassen oder verschiedene Equalizer-Modi auswählen. So könnt ihr euer Klanggerät auf die ideale Wiedergabe von Musik, Filmen oder Podcasts einstellen und erhaltet für jede Situation den perfekten Sound.

Ultimea-Soundbars reißen euch definitiv kein Loch in den Geldbeutel. Ultimea-Soundbars reißen euch definitiv kein Loch in den Geldbeutel.

Bis zum 14. Januar bekommt ihr die Poseidon M60 Boom auf Amazon noch im Angebot und macht damit ein wahres Schnäppchen. Denn ihr investiert hier in einen wahren Preis-Leistungs-Champion, der euch nicht enttäuschen wird.

