Nintendo Switch 2 Highlight im Angebot – jetzt bei MediaMarkt zuschlagen!

Meiner Meinung nach ist Donkey Kong Bananza eines der besten Spiele für die Nintendo Switch 2!

Bei dem Wetter hab ich vor allem Sehnsucht nach einer Sache: mich abends auf die Couch in eine Decke kuscheln und die Nintendo Switch anwerfen! Da kommt vor allem das affenstarke Spiel Donkey Kong Bananza wie gerufen. Hier schlüpft ihr wieder einmal in die Rolle des geliebten Affen aus dem Mario-Universum und erlebt spannende Abenteuer, in denen es wie immer nur um eins geht: Rettet DK geliebte Bananen!

Donkey Kong Bananza: Das ist die Geschichte!

Zu Beginn des Spiel findet ihr euch in einer, wie ich finde, etwas ungewohnten Situation wieder. Denn ihr startet fernab von Donkey Kongs Heimat auf der Ingot-Insel wieder und arbeitet euch mit DKs Muskeln durch eine Mine. Hier gibt es nicht nur Unmengen an Gold sondern auch das, was unser Affe am liebsten mag: Bananen!

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Aber die Idylle ist nicht von langer Dauer, denn eine Gruppe Affen, die Void Co., reißt sich erst alle Bananen unter den Nagel und beginnt dann, sich in Richtung Planetenkern zu graben! Warum? Dort sollen die sehnlichsten Wünsche erfüllt werden, was natürlich für unseren Bananen-Liebhaber wie ein wahrgewordener Traum klingt! Deshalb macht ihr euch auf, diesem Mysterium nachzugehen und natürlich um Void Co. aufzuhalten, die in der ganzen Spielwelt ihre Spuren hinterlassen!

Ach ja, ihr seid auf eurer Reise übrigens nicht allein! Denn ihr bekommt Unterstützung von einem kleinen Mädchen namens Pauline!

Die wunderschöne Welt von DK Bananza!

Die Welt teilt sich in verschiedene Areale und Schichten auf, in denen ihr immer neue Missionen erledigen müsst, um weiter voranzukommen. Nur um mal vier davon zu nennen, gibt es unter anderem die Lagunen-, Canyon-, Wald-, und Gletscherschicht. Der Clou? Je nachdem, wo ihr euch befindet, könnt ihr die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen.

Hier erwarten euch coole Welten, spannende Aufgaben und jede Menge Zerstörung!

So könnt ihr etwa in der Waldschicht ganz einfach Ranken wachsen lassen oder in der Strandschicht auf Steine springen, die dann mit euch in der Luft schweben! Aber das, was ich am coolsten an Donkey Kong Bananza finde, ist der Fakt, dass ihr alles und ich meine wirklich ALLES zerstören könnt! Und manchmal ist genau das das Schöne Keine Quests, keine Aufgaben, sondern einfach stumpf durch die Welt prügeln – i love it!

