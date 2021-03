Doom Eternal - Live im Stream mit exklusiven Gewinnspielen [Anzeige ]

Sich dem Doom Slayer entgegenstellen? Schlechte Idee. Aber wer ist der Doom Slayer? Und vor allem... Wer ist der beste Doom Slayer? Bereits beim ersten großen Doom-Stream im Oktober wurde getestet, wer der Beste ist, doch nun kommt es zur großen Revanche zwischen den beiden. Wir sich nun besser im zweiten DLC von Doom Eternal schlägt, findet ihr heute Abend im Livestream auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions heraus.

Ab 19:00 Uhr spielen Michi und Julius Doom Eternal. Die Community hat die Chance, die beiden Slayer zu challengen, also ihnen knifflige Aufgaben zu geben, an denen sich die Spieler messen lassen müssen. Nur Rückwerts durch die Level zu laufen, war den beiden das letzte Mal nicht hart genug, also brauchen sie noch härtere Aufgaben.

Im Anschluss ab etwa 20:00 Uhr zeigen Jules und Michi euch ein paar Eindrücke aus The Ancient Gods Part 2, den zweiten DLC zu Doom: Eternal. Der bietet ganz neue Herausforderungen. Mal sehen, wie weit die beiden im Addon kommen.

Während des kompletten Streams von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr stellt sich Eva Sykora, Senior Community Managerin beim Publisher Bethesda, im Chat euren Fragen.

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Hier auf unserer Homepage könnt ihr eine Collector's Edition von Doom Eternal gewinnen. Die enthält den Year One Pass mit beiden DLCs, ein Artbook, den Soundtrack, einen echten Doom-Slayer-Helm und vieles mehr.

Hier geht's zur Verlosung der Doom Eternal CE

Oder ihr schaut beim Stream am 19 Uhr zu und bekommt außerdem noch die Chance fantastische Gaming-Headsets von Logitech zu gewinnen. Insgesamt drei kabellose G733 Lightspeed RGB Headsets im Wert von rund 150 Euro könnt ihr im Stream gewinnen. Um mitzumachen, müsst ihr heute Abend 19 Uhr nur zuschauen. Farbe des Headsets dürft ihr euch natürlich auch aussuchen!