Falls ihr auf Stardew Valley keine Lust mehr habt und euch wirklich ein neues (vielleicht sogar gutes) Harvest Moon wünscht, solltet ihr euch den 11. Oktober 2019 im Kalender anstreichen, denn dann erscheint Doraemon: Story of Seasons für Nintendo Switch und PC.

Wie Harvest Moon, nur ein bisschen anders

Hinter der Story of Seasons-Reihe steckt nämlich das eigentliche Harvest Moon-Franchise, das auch rechtlichen Gründen aber den Namen abändern musste, als Publisher Marvelous Entertainment 2013 das Ruder übernommen hatte. Doraemon: Story of Seasons ist der neueste Ableger und setzt auf ein Crossover mit der japanischen Doraemon-Marke sowie einen schicken Aquarell-Look.

Leben auf dem Bauernhof: Im Kern bleibt aber alles beim Alten und auch dieses Mal dreht sich alles um das Leben auf einer Farm. Wir kümmern uns um unseren eigenen Acker, pflanzen Gemüse an, kümmern uns um Nutztiere, bauen die Farm aus und lernen die Bewohner des Nachbardorfes kennen.

Tomaten anfplanzen mit Sci-Fi-Twist? Hinter Doraemon versteckt sich ein beliebter Anime-Klassiker, in dem ein Katzenroboter aus der Zukunft in die Vergangenheit reist, um einen kleinen Jungen Nachhilfe zu geben. Je besser dessen Noten nämlich sind, desto besser haben es seine Nachfahren im 22. Jahrhundert. Inwiefern dieser Plot in Story of Seasons eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

Doraemon: Story of Seasons erscheint am 11. Oktober 2019 für Nintendo Switch und PC.