Doraemon - Das beste "Harvest Moon" seit Jahren kommt für PS4

Von Doraemon hört man hierzulande eher weniger. Die japanische Anime-Serie ist in Europa eher in Italien und Spanien beliebt. In Japan ist die blaue Roboter-Katze aus der Zukunft allerdings so bekannt wie Micky Maus. Nach dem Release für Switch und PC im letzten Jahr, kommt Doraemon: Story of Seasons, eine Lebensimulation der Harvest Moon-Macher, nun auch auf die PS4.

Der PS4-Release von Doraemon: Story of Seasons findet am 4. September statt. Kenji Nakajima von Publisher Bandai Namco erklärte, dass einige Spieler nach einer Version für de PS4 fragten und deren Wunsch soll jetzt erfüllt werden.

Warum denn "Harvest Moon"? Doraemon: Story of Seasons wird von Marvelous Inc. vertrieben. Die Story of Seasons-Reihe war früher als Harvest Moon bekannt. Nach lizenzrechtlichen Änderungen müssen die Ableger mittlerweile unter dem neuen Namen verkauft werden. Die Harvest Moon-Spiele der letzten Jahre stammen hingegen von anderen Entwicklern.

Story of Seasons im Anime-Gewand

Was ist Doraemon: Story of Seasons? Der Titel spielt in der Stadt Natura. Ihr errichtet dort in der Rolle des Jungen Nobita eine eigene Farm, die ihr bewirtschaftet und ausbaut, so, wie ihr das von Harvest Moon, respektive den späteren Story of Seasons-Titeln kennt.

Ihr lernt die Bewohner der Stadt kennen, geht Beziehungen zu diesen ein und erlebt jede Menge Abenteuer. All das in einer bunten Anime-Optik, die an die Doraemon-Serie angelehnt ist. Ihr trefft dort sogar bekannte Charaktere aus der Serie wie Shizuka, Gian und Suneo sowie Doraemon selbst.

Außerdem ist es möglich, die aus der Serie bekannten mysteriösen Apparate von Doraemon zu nutzen, die euch bei eurer Arbeit auf dem Bauernhof unterstützen. Auf Steam genießt Doraemon: Story of Seasons eine Bewertung von 86% und gilt als bestes "Harvest Moon" seit Jahren.