Amazon Prime Day hat zahlreiche Brettspiel-Angebote und diese 4 lohnen sich wirklich

Falls ihr gerade auf der Suche nach Brettspielen für die ganze Familie seid, solltet ihr euch diese fünf Empfehlungen mal anschauen.

Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, dass ich meine Brettspiel-Leidenschaft wiederentdeckt habe. Ich liebe es, Spiele auch mal "anfassen" zu können, die haptische Komponente ist ein hervorragender Kontrast zu den Videospielen, mit denen ich mich beruflich beschäftige.

Dementsprechend schnell ist auch meine persönliche Sammlung gewachsen und ich halte immer wieder Ausschau nach guten Spielen – insbesondere, wenn sie irgendwo im Angebot sind. Beim aktuellen Amazon Prime Day gibt es jetzt eine ganze Reihe dieser Angebote. Und ich habe mich mal durchgewühlt und insgesamt vier Brettspiele herausgesucht, die ich besonders empfehlen kann.

Wichtiger Hinweis: Ich beschränke mich hier auf Tipps für Spiele für die ganze Familie, die auch gut mit Kindern spielbar sind. Alle davon dauern nicht länger als eine Stunde, sind also prima zwischendurch spielbar. Meine Empfehlungen würde ich übrigens auch unabhängig vom aktuellen Angebotspreis aussprechen – weil es einfach gute Spiele sind.

Wenn ihr generell mehr Brettspiel-Tipps sucht, stöbert gerne in meinen Empfehlungslisten!

Würfelkönig

Verlag: Haba

Haba Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 30 Minuten

Würfelkönig funktioniert nach dem klassischen Kniffel-Prinzip. Ihr werft insgesamt sechs Würfel bis zu dreimal und versucht damit unterschiedliche Vorgaben auf Karten zu erwürfeln, etwa einen bestimmten Gesamtwert und fünfmal dieselbe Zahl. Habt ihr das geschafft, dürft ihr die Karten zu euch nehmen und sackt Siegpunkte ein. Manche Karten geben euch Sonderfähigkeiten, etwa einen zusätzlichen Wurf. Gespielt wird, bis der Kartenstapel aufgebraucht ist.

Was mir an Würfelkönig so gut gefällt, ist, dass es nur sehr wenig Regeln gibt und so quasi sofort losgespielt werden kann. Das macht schon Kindern Spaß, aber auch in Erwachsenenrunden kann der Titel dank seines Zocker-Elements zünden. Das kompakte Format prädestiniert Würfelkönig zudem als Reisespiel oder Mitbringsel.

Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg

Verlag: Schmidt Spiele

Schmidt Spiele Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Ab 6 Jahren Spielzeit: ca. 30 Minuten

In 'Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg' ist es euer Ziel, mit eurem Reittier möglichst schnell nach Quedlinburg zu kommen, um somit den goldenen Kessel zu gewinnen. Um voranzukommen, zieht ihr verdeckt Futterchips aus einem Säckchen und führt dann unterschiedliche Aktionen aus, die euch nach und nach immer weitere Futterchips in den Beutel werfen lassen. So modifiziert ihr nach und nach eure Aktionen, ein Zufallsfaktor bleibt dennoch.

Der Titel aus dem Hause Schmidt Spiele ist einer meiner absoluten Kinderspiel-Highlights der letzten Jahre, denn hier habe ich tatsächlich auch als Erwachsener Spaß. Der Wiederspielreiz ist hoch und die grafische Gestaltung sehr liebevoll, wer am "Bag Building"-Spielprinzip Gefallen findet, kann danach zudem auf den großen Bruder 'Die Quacksalber von Quedlinburg' upgraden – der dann aber auch mehr Regeln hat.

Las Vegas Royale

Verlag: Ravensburger/Alea

Ravensburger/Alea Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 45 Minuten

Unter den Casinos des Spielplans von Las Vegas Royale werden zu Beginn einer Partie Geldscheine platziert. Jedes Casino hat dabei eine Würfelzahl. Wer dran ist, wirft seine Würfel und könnt dann alle Würfel mit einer bestimmten Augenzahl auf das passende Casino platzieren. Am Ende bekommt die Person die Kohle, die die meisten Würfel auf einem Casino platziert hat. Aber Achtung: Bei Gleichstand bekommt niemand etwas!

Las Vegas war eines der ersten Spiele, die ich mir nach der Rückkehr ins Hobby gekauft habe. Noch heute kommt es regelmäßig auf den Tisch, was für die großen Qualitäten des Titels spricht. Glück, ein bisschen Taktik und auch ein Schuss Schadenfreude kommen hier zusammen und machen das Spiel zu einem echten Klassiker, der in der Royale-Version zudem noch etwas mehr Variation bietet.

My City

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren Spielzeit: ca. 30 Minuten pro Partie

My City ist ein sogenanntes "Legacy"-Spiel. Das bedeutet, dass ihr über den Verlauf mehrerer Partien eine Art Kampagne spielt, im Laufe derer immer neue Ereignisse passieren oder Spielelemente hinzukommen. Im Kosmos-Titel baut ihr im Laufe von 24 Partien eine eigene Stadt auf und müsst in jeder davon neue Dinge beachten. Ausgespielt ist My City am Ende der Kampagne dann nicht, es gibt danach die Möglichkeit, auf den dann "fertigen" Plänen Partien zu spielen.

Kampagnen-Spiele gibt es mittlerweile eine ganze Menge, aber My City ist meiner Meinung nach immer noch der beste Einstieg in dieses Untergenre. Da die Regeln erst nach und nach etwas komplexer werden und das puzzlen mit den Teilen auf dem Plan sehr intutiv funktioniert, ist der Titel auch perfekt geeignet, Brettspiel-Muffel einen Schubs in dieses faszinierende Hobby zu geben.

Wie steht ihr zu Brettspielen? Spielt ihr überhaupt welche oder lassen sie euch komplett kalt? Und falls ersteres, welche Titel könnt ihr empfehlen? Ich freue mich auf eure Kommentare!