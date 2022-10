Drachenreiten leicht gemacht im Sonderheft zu World of Warcraft: Dragonflight und Wrath of the Lich King

Drachen sind groß, Drachen sind uralt, Drachen sind mächtig – ich mag Drachen! Offenbar bin ich damit nicht allein, sonst wären Popkultur-Phänomene wie »House of the Dragon«, »Die unendliche Geschichte« oder meinetwegen auch »Grisu, der kleine Drache« (die Älteren erinnern sich) nicht so erfolgreich. Das weiß auch Blizzard und spendiert mit Dragonflight dem MMO-Dauerbrenner World of Warcraft eine riesige Erweiterung rund um die Schuppentiere. Zwar gibt es WoW nach wie vor nur für den PC (warum eigentlich?), aber vielleicht sind unter den GamePro-Lesern ja auch Abenteurer, die hin und wieder den Controller gegen Maus und Tastatur tauschen.

Unser großes Sonderheft zu WoW Dragonflight bringt euch sicher durch die vielen Neuerungen des Addons. Da wäre zum Beispiel das Volk der Dracthyr, das richtig gespielt werden will. Unsere ausführlichen Guides zu Klassen und Spezialisierungen (zu allen im Spiel!) helfen euch dabei. Außerdem bringen wir euch jedes Detail des stark überarbeiteten Berufssystems näher – das ist jetzt so cool wie nie! Unsere Wegweiser führen euch obendrein sicher durch die neutrale Hauptstadt Valdrakken und die vier neuen Zonen von Dragonflight. Und keine Angst vor den vier Weltbossen – wir zeigen, wie man sie legt!

Die Drachen steigen

Die wichtigste Neuerung sind – natürlich – die Drachen! Klar, die mächtigen Viecher gibt es im Spiel schon immer (Hallo, Onyxia!), aber jetzt könnt ihr euch mit ihnen in die Lüfte erheben und die neue Zone erkunden. Was ihr dabei beachten müsst und welche Rolle das neue Interface dabei spielt, erfahrt ihr in unserem Sonderheft. Und wo wir grade beim Erkunden sind: Natürlich führen wir euch sicher durch die acht zusätzlichen Instanzen und verraten, wie ihr deren Bosse besiegt.

Der Lich King spielt mit!

Viele Fans von World of Warcraft haben uns danach gefragt, wir liefern: Natürlich gibt es in unserem Sonderheft auch einen großen Teil zum Classic-Addon Wrath of the Lich King, der vielleicht besten Erweiterung von World of Warcraft.

Wir farmen mit euch bei Wildherzen und Orakeln nach Ruf, leveln euch schnell auf Stufe 80 und erklären, wie das LFG-Tool funktioniert. Und ergründen in einem separaten Artikel, was Wrath of the Lich King eigentlich so einzigartig macht!

Das steckt alles drin

Ihr merkt schon, unser MMO-Sonderheft zu World of Warcraft: Dragonflight und Wrath of the Lich King ist proppenvoll mit Infos. Wir liefern euch:

Die neue Rufer-Klasse im Detail

Alle Unterklassen mit den neuen Talentskillungen

Instanz-Karten und Bosstaktiken

Tipps zum schnellen Leveln

Alles zu den Fraktionen

So kommt ihr schnell zu Gold!

Unser großes Sonderheft zu den neuesten Erweiterungen von World of Warcraft gibt es ab dem 25.11. am Kiosk. Oder ihr bestellt es jetzt schon vor und habt es rechtzeitig (und versandkostenfrei!) zum Start von Dragonflight im Briefkasten.

