Dragon Age 4-Bild könnte komplett neue Charakterklasse zeigen

Bioware arbeitet derzeit an Dragon Age 4 und zeigt so langsam aber sicher die ersten Teaser. Ein neues Bild könnte jetzt schon mehr verraten haben, als es den Anschein hat. Auf den ersten Blick sehen wir einfach nur Concept Art. Auf den zweiten Blick könnte hier aber sogar schon eine komplett neue Klasse enthüllt worden sein. Möglicherweise deutet es aber auch auf mögliche Klassenkombinationen hin.

Dragon Age-Bild versetzt Fans in Aufruhr: Sehen wir hier eine völlig neue Klasse?

Dragon Age 4-Concept Art: Bioware-Executive Producer Christian Dailey teilt auf Twitter ein Bild zum neuen Dragon Age, das aktuelle offenbar einfach nur schlicht als Dragon Age bezeichnet wird. Was auf dem Bild zu sehen ist, sorgt jetzt für jede Menge Spekulationen und könnte tief blicken lassen.

So sieht das Bild aus:

Link zum Twitter-Inhalt

Das könnte es bedeuten: Die Möglichkeiten sind natürlich vielfältig. Allem Anschein nach sehen wir hier einen Elfen in einer entsprechenden Rüstung. Besonders interessant wirkt vor allem aber natürlich die Waffe. Der Bogen könnte natürlich einfach 'nur' ein magischer Bogen sein, dahinter steckt aber vielleicht auch mehr.

Komplett neue Klasse? Möglicherweise bekommen wir es im neuen Dragon Age mit neuen Klassenspezialisierungen oder einer ganz neuen Charakterklasse zu tun. Immerhin sieht das hier stark nach einer Mischung aus Bogenschütze und Magier aus. In D&D-Rollenspielen erfreut sich auch der Arkane Krieger beziehungsweise ein Arkaner Schurke größter Beliebtheit.

Das könnte heißen, dass Bioware hier komplett neue Wege geht. Bisher gab es in der Dragon Age-Reihe jedenfalls keine entsprechende Charakterklasse, die es uns erlaubt, einen Mix aus Bogenschütze und Magier zu spielen. Am ehesten kommt da vielleicht die Ritterliche Verzaubererspezialisierung aus Dragon Age: Inquisition heran, vielleicht ist das auf dem Bild eine Art Geisterbogen.

Mehrklassige Charaktere? Ebenfalls denkbar wäre, dass Dragon Age 4 einen Weg wie viele Genre-Klassiker einschlägt und Klassenkombinationen einführt. In Baldur's Gate 2 und Co besteht die Möglichkeit, von Anfang an mehrklassige Charaktere zu spielen oder an einem bestimmten Punkt die Klasse zu wechseln, während die Fähigkeiten der ersten Klasse erhalten bleiben.

Alles, was wir bisher über das nächste Dragon Age wissen, findet ihr in diesem Video zusammengefasst:

Einen richtig offiziellen Namen hat das nächste Dragon Age zwar immer noch nicht, aber dafür wurde bei den Game Awards 2020 immerhin schon mal ein erster Trailer gezeigt. Der enthüllt zwar noch kein Gameplay, aber höchstwahrscheinlich bereits einige Informationen zum RPG.

Was denkt ihr, was auf dem Bild zu sehen sein könnte? Glaubt ihr, dass Dragon Age 4 ganz neue Klassen einführt?