Dragon Age 4 hat weniger Companions als Dragon Age 2 und ihr könnt noch weniger gleichzeitig mitnehmen

Im neuen Dragon Age können euch weniger Begleiter*innen unterstützen als in jedem anderen Serienteil.

Das neue Dragon Age hat seit gestern einen angepassten Namen. Wie EA offiziell bekannt gab, wird Dragon Age 4 nicht mehr den Untertitel "Dreadwolf" tragen, sondern "The Veilguard" heißen. Bis zu einer größeren Enthüllung wird es noch ein paar Tage dauern, schon jetzt sind allerdings ein paar Infos ans Licht gekommen.

IGN führte nämlich ein Interview mit dem General Manager Gary McKay von BioWare und sprach mit ihm über diverse Aspekte des Spiels. Unter anderem ging es auch um die Begleiter*innen, also die Charaktere, die dem Helden oder der Heldin während des Spiels auf Wunsch zur Seite stehen.

Weniger Companions insgesamt – und in der Party

Wie Bioware IGN gegnüber bestätigte, wird es in Dragon Age: The Veilguard insgesamt sieben dieser Companions geben. Kennern un Kennerinnen der Reihe wird sofort auffallen: Diese Zahl ist ein "Tiefpunkt" für die Serie, so wenig Begleiter*innen hatte noch kein Serienteil. Zum Vergleich:

Dragon Age Origins: 10 Begleiter*innen im Hauptspiel, 6 im Awakening-DLC (der auch Standalone war)

Dragon Age 2: 8 Begleiter*innen im Hauptspiel, 2 DLC-Companions

Dragon Age Inquisition: 9 Begleiter*innen im Hauptspiel, dazu kamen noch der Beraterstab

Doch nicht nur das: In Dragon Age 4 könnt ihr auch weniger der Companions gleichzeitig mit in eure Party nehmen. Bislang waren es drei Charaktere, in The Veilguard sind es nur noch 2. Es wird interessant zu sehen sein, ob das ausreichen wird – denn gerade im Vergleich zu den bisherigen Titeln wirkt das sehr wenig.

Biowares General Manager sagte in einem Blogbeitrag:

"Jeder der sieben einzigartigen Charaktere, aus denen sich deine Gefährten zusammensetzen, hat eine tiefgründige und fesselnde Geschichte, in der die Entscheidungen, die du triffst, deine Beziehungen zu ihnen - und auch ihr Leben - beeinflussen werden. Du wirst dieses Team von unvergesslichen Helden vereinen, während du es mit einer furchterregenden neuen Bedrohung in der Welt aufnimmst. Natürlich spielt der Schreckenswolf immer noch eine wichtige Rolle in dieser Geschichte, aber du und deine Gefährten - nicht deine Feinde - sind das Herzstück dieser neuen Erfahrung." Gary McKay

0:48 Dragon Age: Dreadwolf – Neuer Teaser zeigt erste Impressionen aus der Spielwelt Thedas

Mehr zu Dragon Age: The Veilguard gibt es spätestens am 11. Juni zu sehen geben. Für dieses Datum haben EA und Bioware einen 15-minütigen Gameplay-Trailer zum Spiel angekündigt, der auf dem offiziellen Dragon Age-Youtube-Kanal veröffentlicht werden wird.

Was haltet ihr von diesen Neuerungen? Reicht es euch, mit nur zwei Gefährt*innen herumzuziehen und wie steht es mit der Gesamtzahl?