Dragon Age: Dreadwolf heißt jetzt Veilguard und zeigt schon bald erstes Gameplay

Dreadwolf klang doch eigentlich nicht schlecht.

Dragon Age-Fans hoffen gerade sehnlich darauf, bei den Sommer-Showcases Neuigkeiten zum nächsten Ableger Dreadwolf ... äh ... Veilguard zu erfahren! Ja, richtig gelesen: Dragon Age 4 wird unbenannt, was kein anderer als Geoff Keighley nun verraten hat.

Dragon Age 4 hat jetzt einen anderen Namen und das ist der Grund

Dass es eine Namensänderung gibt, hat Keighley soeben auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt:

Womöglich fragt ihr euch jetzt, was zu dieser Entscheidung geführt hat, da Dreadwolf immerhin ein so cooler wie bedeutungsvoller Titel war. Dazu gibt Gary McKay, General Manager bei BioWare Auskunft (via IGN). Auch er findet, dass Dreadwolf ein gute Name und die "sicherere Wahl" gewesen wäre.

Warum dann aber die Änderung? Laut McKay ging es darum, die Companions mit der Namenswahl in den Vordergrund zu rücken, während der alte Titel auf den Antagonisten bezogen war. Zudem sollte der Titel an Inquisition angepasst werden. Auch dieses Spiel ist nach der Gruppe an Protagonist*innen benannt.

Gameplay nächste Woche

Zudem hat der Summer Game Fest-Host verraten, wann es ganze 15 Minuten Gameplay zu sehen geben wird – und das ist nicht während seiner Show morgen, sondern am 11. Juni, also Dienstag nächste Woche. Da Keighley die Info aber nun gepostet hat, wäre es sehr gut möglich, dass wir beim morgigen Event bereits einen ersten kleinen Vorgeschmack in Form eines Teasers zu sehen bekommen.

Von Dreadwolf zu Veilguard: Das steckt hinter den Namen

Spoilerwarnung: Über die Bedeutung der beiden Namen lässt sich leider nicht sprechen, ohne dabei Dragon Age: Inquisition und vor allem den Eindringling-DLC mit dem eigentlichen Finale der Story zu spoilern (auf Englisch: Trespasser).

Hinter dem Dread Wolf (in Elfensprache Fen'Harel, auf Deutsch: Schreckenswolf) steckt kein anderer als einer unserer Inquistion-Gefährten, nämlich der abtrünnige Elfenmagier Solas. Im Eindringling-DLC bestätigt sich, was vorher bereits hier und da angedeutet wird:

Solas ist eigentlich ein mächtiger Altelf, der nicht nur für den Untergang seiner Kultur verantwortlich war - obwohl er etwas anderes im Sinne hatte - sondern auch für die aktuelle Misere in Inquisition. Wir erfahren, dass er die Heldentruppe die ganze Zeit unterwandert hat. Im nächsten Spiel ist er folglich ein Antagonist, wenn auch nicht der einzige.