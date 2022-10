Dragon Age 4: Für die Story sind keine Vorkenntnisse der ersten Spiele nötig

Der Release vom vierten Teil der Dragon Age-Reihe, der auf den Namen Dragon Age: Dreadwolf hört, liegt irgendwo in der Zukunft. Bislang blieb die Frage offen, ob die ersten drei Teile eine Voraussetzung sind, um der Story in Dreadwolf folgen zu können. Womöglich bliebe zum jetzigen Zeitpunkt noch genug Zeit, die Trilogie nachzuholen. Doch das Entwicklerteam von BioWare gibt nun Entwarnung an alle Neulinge.

Dragon Age-Storykenntnisse nicht nötig

In einem neuen Blogpost erklären die Entwickler*innen Sylvia und Ryan, dass es eine große Herausforderung sei, die Story von Dragon Age: Dreadwolf so zu konzipieren, dass Neulinge und Veteranen gleichermaßen folgen können.

Einige Spieler*innen haben Dragon Age schon als Teenager gespielt und kennen jeden Story-Schnipsel, während andere jetzt erst mit dem vierten Teil dazusteigen. Andere wiederum dürften seit Dragon Age: Inquisition wieder viele Details vergessen haben.

Muss ich die Trilogie gespielt haben? BioWare gibt hierzu Entwarnung. Das Spiel sei so konzipiert, dass sowohl Spieler*innen, die noch nie einen Dragon Age-Titel gespielt haben, als auch absolute Hardcore-Fans einsteigen und der Story folgen können:

"Es ist schon acht Jahre her, dass unser letztes DA-Spiel herauskam. Ich habe viele Erwachsene gesehen, die sich gerne daran erinnern, wie sie es als Teenager gespielt haben! Dragon Age: Dreadwolf ist eine Balance zwischen der Beantwortung langjähriger Fragen für altgediente Fans und der Entwicklung eines Spiels, in das auch neue Spieler oder jemand, der DA:I vor Jahren gespielt hat, einsteigen können."

So können Frischlinge der Story wohl gut folgen, während langjährige Dragon Age-Fans einige Orte und Charaktere wiedererkennen dürften. Außerdem sollen noch offengebliebene Fragen aus der Vorgängern in Dreadwolf endlich beantwortet werden.

Wann erscheint Dragon Age 4 eigentlich? Bislang hat sich das Entwicklerstudio noch nicht dazu geäußert, wann Dragon Age: Dreadwolf erscheint. Es ist lediglich bekannt, dass der Release nicht mehr in 2022 stattfinden wird.

Der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, ist die Aussage eines Insiders. Demnach scheint ein Release für das Jahr 2023 wahrscheinlich, da die Entwicklung bislang wie geplant voranschreitet.

Wo ordnet ihr euch ein? Seid ihr Dragon Age-Veteran oder absoluter Neuling?