Ein geheimes Dragon Age-Dokument schlummert seit 15 Jahren im Bioware-Keller und verrät das große Finale der Reihe

Mit Dragon Age: Origins ging 2009 alles los.

Pünktlich zum Release von Dragon Age: The Veilguard hat Bioware-Urgestein David Gaider, der unter anderem als Lead Writer für die Geschichte des Rollenspiels zuständig war, ein wenig über die Entstehung der Reihe geplaudert und dabei ein Geheimdokument enthüllt. Eines, das bereits seit Start der Entwicklung von DA: Inquisition vor rund 15 Jahren bei Bioware schlummert und überaus interessante Infos, unter anderem zum großen Finale der Reihe, enthält.

Das hat es mit dem Geheimdokument auf sich

Wie Gaider beschreibt, war Dragon Age: Origins ursprünglich als Einzelprojekt geplant – wie erfolgreich die Reihe werden sollte, konnte Mitte der 2000er schließlich noch niemand wissen. Dennoch wurde bereits zur Entstehung von Origins ein übergreifender Plan geschmiedet, wie es mit dem Rollenspiel zukünftig weitergehen könnte.

Das steht in Biowares geheimen Plänen: Im Interview mit Eurogamer spricht Gaider von einem übergreifenden "Super-Plot", der die größten Fragezeichen über Thedas aufklärt und geheime Überlieferungen enthält.

Bioware kennt das Ende von Dragon Age bereits

Für viele Fans von Dragon Age ist aber sicher am spannendsten, dass im mittlerweile 15 Jahre alten Dokument bereits ein endgültiges Ende für die gesamte Reihe fesgehalten wurde. Bislang hatten die vier veröffentlichten Ableger stets eine eigenständige Geschichte.

Ursprünglich kannte nur Gaider als Führungskraft die geheimen Entwicklungen der Reihe. Wie er aber im Interview erzählt, wurde das Team während der Entstehung von Dragon Age: Inquisition irgendwann ungeduldig und man beschloss zur Sicherheit alles in einem geheimen Masterplan-Dokument festzuhalten, auf das selbst die meisten Bioware-Mitarbeiter*innen keinen Zugriff hatten.

Damit wir aber selbst erleben, wie Dragon Age wirklich endet, so Gaider, müsste sich Bioware mit einem letzten Spiel von der Reihe verabschieden.

Schauen wir uns die aktuell hohen Spielerzahlen von The Veilguard an, das bereits am Release-Tag über 70.000 Personen gleichzeitig allein via Steam gespielt haben, ist es sehr gut möglich, dass uns die Reihe noch eine ganze Weile erhalten bleibt und es noch lange nicht zum großen Finale kommt.

Würdet ihr das geheime Ende gerne wissen oder ist das Rätselraten darüber, wie es aussehen könnte, eigentlich doch viel spannender?