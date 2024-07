In Dragon Age: The Veilguard werden eure Companions stärker, wenn ihr einfach nett zu ihnen seid

Nettigkeit ist in Dragon Age richtig mächtig!

In den Wochen, die seit den Sommer-Showcases vergangen sind, hat BioWare jede Menge Infos zum neuen Dragon Age geteilt. Dazu gehört unter anderem sogar ein neuer Name, denn zuerst sollte das RPG Dreadwolf heißen, was nun zu The Veilguard geändert wurde.

Auch über die Romanzen und Beziehungen ganz allgemein haben wir schon einiges erfahren. Ein besonders spannendes Element dabei hat mit den Fähigkeitenpunkten zu tun.

Warum es sich in The Veilguard besonders lohnt, nett zu sein

Die Dragon Age-Reihe steht nicht nur für eine komplexe Fantasywelt und epische Geschichten, sondern auch ganz besonders für erinnerungswürdige Begleiter*innen und tiefgehende Beziehungen. Folglich warten schon viele Fans gespannt darauf, was die neuen Romanzen bringen.

Wir wissen bereits, dass wir mit bestimmten Aktionen unser Beziehungslevel zu den Personen an unserer Seite verbessern. Dazu gehört beispielsweise, dass wir ihnen helfen, wenn sie darauf angewiesen sind oder auch einfach bestimmte, vorteilhafte Antwortmöglichkeiten wählen.

Das ist erst mal wenig verwunderlich und funktioniert in vielen anderen Spielen genauso. Eine Besonderheit ist dagegen: Die Begleiterinnen und Begleiter erhalten für jedes neue Beziehungslevel auch einen Fähigkeitenpunkt, den wir dann für sie ausgeben können (via gameinformer.com).

Der Fähigkeitenbaum für unsere Gefährt*innen wird aber längst nicht so komplex ausfallen wie der für Spielercharakter Rook selbst. Für die Companions stehen nur fünf unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung, von denen wir lediglich drei gleichzeitig auf dem Aktionsrad ausrüsten können. Wir müssen hier also besonders taktisch vorgehen, um ein Team zusammenzustellen, das sich gut ergänzt.

Bei den Romanzen ist die Auswahl dagegen groß: Alle sieben Companions können unabhängig von Rooks Geschlecht gedatet werden. Das besonders Schöne dabei: Sie sind nicht einfach nur playersexuell, sondern tatsächlich pansexuell und fangen auch Beziehungen untereinander an, falls ihr ihnen nicht zuvorkommt.

Was haltet ihr von diesem System?