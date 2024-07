Dragon Age: The Veilguard bietet doppelt so viele Dialoge wie der bisher längste Teil der Reihe

Dragon Age: The Veilguard wird vor allem bei einem RPG-Aspekt groß.

Knapp 10 Jahre ist es inzwischen her, dass mit Dragon Age Inquisition der dritte Teil der Fantasy-RPG-Reihe erschienen ist. Nun hat das Warten auf den Nachfolger aber fast ein Ende, im Herbst soll nämlich endlich Dragon Age: The Veilguard erscheinen. Dass die Entwicklung so lange gedauert hat, liegt wohl auch daran, dass es mehr Dialoge als in jedem anderen Ableger der Reihe gibt.

Über 140.00 Dialogzeilen

Im Interview mit GamesRadar haben Creative Director John Epler und Creative Performance Director Ashley Barlow auch darüber gesprochen, warum die Wartezeit für The Veilguard so ungewöhnlich lang war.

Laut Epler liegt das unter anderem daran, dass BioWare während der letzten 10 Jahre auch an anderen Projekten gearbeitet hat. Außerdem wollte das Team sicherstellen, dass sie den vierten Teil der Reihe "richtig hinbekommen", sodass es jetzt die "bestmögliche Version" des neuen Dragon Age sei.

Schaut man sich die turbulente Entwicklungsgeschichte von The Veilguard an, ist das durchaus eine berechtigte Sorge. Immerhin soll das Spiel älteren Berichten zufolge nach zwei Jahren Entwicklung komplett rebootet worden sein und sollte ursprünglich sogar Live-Service-Elemente enthalten – die aber später entfernt wurden.

11:46 Was ist los mit Dragon Age 4? - Rollenspiel zwischen Reboot & Anthem-Panik

Laut dem Entwicklerteam gibt es aber noch einen weiteren Grund für die lange Entwicklungszeit: Dragon Age: The Veilguard wird nämlich größer als seine Vorgänger. Und damit ist nicht die Spielwelt gemeint, sondern die Anzahl an Dialogen, wie Epler erklärt:

"Es braucht viel Zeit, um 700 Charaktere aufzunehmen, wisst ihr – 80.000 Zeilen oder 140.000 Zeilen mit allen Rooks. Es braucht einfach Zeit, das gut zu machen."

15.000 Zeilen davon entfallen also schon allein auf unseren Spieler-Charakter Rook. Für den gibt es vier Stimmen, aus denen wir wählen können, wodurch sich die insgesamt 60.000 aufgenommenen Zeilen für alle Variationen des Charakters ergeben.

Da ist es nicht verwunderlich, dass Epler nach eigenen Angaben zusammen mit den Synchronsprecher*innen inzwischen fünf Jahre am Spiel arbeitet.

Dragon Age: The Veilguard ist damit in Bezug auf die Dialoge das bislang größte BioWare-Spiel. Zum Vergleich: Der Vorgänger Inquisition bietet rund 80.000 Zeilen Dialog, Mass Effect Andromeda dagegen 65.000 Zeilen.

Der vierte Ableger der Dragon Age-Reihe erscheint im Herbst 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht, erst kürzlich wurde das Spiel aber für das Steam Deck verifiziert. Bis zur Bekanntgabe des Termins dürfte nun also nicht mehr lange dauern.