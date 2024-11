Dragon Age: The Veilguard - Ein unscheinbarer Raum liefert schon früh im Spiel einen Hinweis auf das verpassbare geheime Ende

Aufmerksamkeit wird in The Veilguard belohnt.

Alle, die Dragon Age: The Veilguard wirklich ausgiebig erkunden, ganz bestimmte Aufgaben erledigen und Geheimnisse entdecken, werden nach den Credits mit einer versteckten Zusatzszene belohnt. Diese dürfte besonders Fans der Reihe mit offenen Mündern zurücklassen.

Tatsächlich können wir aber schon extrem früh im Spiel in einen Raum stolpern, der den kompletten Twist eigentlich schon vorwegnimmt – zumindest, wenn wir die Hinweise dort richtig interpretieren. Das dürfte aber vor der entscheidenden Szene den Wenigsten gelungen sein, auch wenn das Ganze im Nachhinein ziemlich eindeutig wirkt.

Wie sieht es in diesem Artikel mit Spoilern aus? Wir gehen zunächst nicht konkret auf die geheime Szene ein, verraten euch aber in Text und Bild, welche Hinweise ihr bereits früh in Minrathous finden könnt. Wollt ihr aber lieber auf Andeutungen verzichten, solltet ihr den Artikel nicht lesen. Konkrete Infos zu der gemeinten Szene verstecken wir allerdings in einem Spoilerkasten.

In Minrathous versteckt sich ein Hinweis auf das geheime Ende

Wer sich gut umschaut, kann in den Gebieten von Thedas, die wir in Veilguard bereisen, jede Menge entdecken. Zu finden gibt es nicht nur Schatztruhen mit nützlicher Ausrüstung, sondern auch Easter Eggs und Environmental Storytelling.

Im Artbook macht BioWare deutlich, wie wichtig es ihnen war, Spieler*innen zu motivieren, nicht nur schnell und achtlos durch die Areale zu rennen, sondern sich umzuschauen. Tun wir das, können wir beispielsweise diesen unscheinbaren Raum in Minrathous bestaunen, den wir nach der Post-Credit Szene mit ganz anderen Augen sehen. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

Wie ihr seht, geht um ein Zimmer, in dem wir eine Art "Fall-Brett" bewundern können, wie es Ermittler*innen nutzen – oder eben auch die Detektivin Neve. An eine Wand sind jede Menge Bilder gepinnt, die mit Fäden verbunden wurden.

Auf den Zeichnungen finden sich jede Menge vertraute Symbole, beispielsweise das Logo der Inquisition oder anderer Fraktionen wie den Schleierspringern – aber auch das Stadtwappen von Kirkwall, der Stadt, in der Dragon Age 2 spielt. Zwischendrin befinden sich immer wieder dieselben rätselhaften Zeichnungen und ganz rechts eine schemenhafte Figur.

Was steckt hinter diesen Hinweisen?

Wer die Endsequenz bereits gesehen und auch richtig interpretiert hat, dürfte den Zusammenhang schnell sehen. Falls ihr gerade nicht wisst, was gemeint ist, verraten wir euch noch mal, worum es in der Szene geht. So schaltet ihr das Ende übrigens selbst frei und verpasst es nicht:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Die Bilder in der Post Credit-Szene zeigen wichtige Schlüsselmomente früherer Spiele und machen deutlich, dass diese alle in einem Zusammenhang stehen. Wir erfahren, dass dabei wohl eine mysteriöse Gruppierung ihre Finger im Spiel hatte und sämtliche Personen im Laufe der Handlung manipuliert hat. 0:57 Dragon Age: The Veilguard - Wir zeigen euch das geheime Ende des Spiels Es handelt sich bei dieser Gruppierung um die Executers, die bisher in den Spielen noch keinen direkten Auftritt hatten, aber im Kurzgeschichtenband Tevinter Nights eine Rolle spielten. Die Zeichnungen in dem Raum in Minrathous weisen bereits auf diese Verbindung zwischen wichtigen Ereignissen und den versteckten Akteuren hin. Die immer wiederkehrenden Motive auf den Bildern, die ein wenig an rot durchgestrichene Personen erinnern, könnten für wichtige Figuren stehen, die im zugeordneten Bereich ausgeschaltet wurden. Ein wenig erinnern die Skizzen aber auch um das Symbol, das in der Endsequenz zu sehen ist, wenn man dieses auf den Kopf stellt. Was die Executers genau mit ihrer Einmischung bezwecken, da müssen wir wohl spätere Spiele abwarten. Mit der Szene wurde hier wohl auch direkt ein Sequel angeteast.

Es ist einerseits ziemlich überraschend, dass wir bereits in einem so früh zugänglichen Areal auf diese wichtigen Hinweise stoßen können. Allerdings wird, wie bereits eingangs erwähnt, erst so richtig deutlich, mit was wir es hier zu tun haben, nachdem wir die Szene gesehen haben.

Habt ihr den entsprechenden Raum entdeckt und nach dem geheimen Ende die entsprechenden Schlüsse gezogen? Oder kam euch die Wand mit den Zeichnungen sogar schon vorher verdächtig vor?