Dragon Age: The Veilguard - Patch 1.0 ist da und fügt ein brandneues Outfit für Rook hinzu - Alle Patch Notes

Der erste Patch ist da!

Dragon Age: The Veilguard hat einen ersten Patch nach Release erhalten. Dieser kümmert sich hauptsächlich um Bug Fixes und ein paar kleinere Anpassungen. Allerdings gibt es auch ein ganz neues kosmetisches Outfit für Rook im Leuchtturm, passend zum N7 Day.

Drei Verbesserungen dabei waren auch bereits bekannt. Jetzt wissen wir aber mehr. Es wurde beispielsweise ein Fehler behoben, bei dem zwei Companions wieder und wieder denselben Party Banter wiederholt haben.

Alle wichtigen Infos zu Patch 1.0.0 für Dragon Age: The Veilguard

Um welchen Patch geht es? 1.0.0 (auf PS5 beim Download angezeigt als 1.000.003)

1.0.0 (auf PS5 beim Download angezeigt als 1.000.003) Wann erscheint der Patch? Er ist bereits verfügbar.

Er ist bereits verfügbar. Für welche Plattformen ist der Patch verfügbar? Für alle Plattformen, auf denen der Titel erschienen ist, also Xbox Series X/S, PS5 und PC

Für alle Plattformen, auf denen der Titel erschienen ist, also Xbox Series X/S, PS5 und PC Wie groß ist der Patch? Die Downloadgröße auf PS5 beträgt 1,649 GB.



Alle Patch Notes zu Dragon Age: The Veilguard Patch 1.0.0

Die vollen Patch Notes hat EA hier veröffentlicht. Diese Punkte waren bereits im Voraus bekannt:

In den Patch Notes stecken jede Menge Fixes für kleinere und größere Fehler. Außerdem wurden Crashes, die es hauptsächlich auf PC gab, behoben. Bei den zwei Companions, die zuvor ihren Dialogzeilen wohl in manchen Fällen unendlich wiederholt haben, handelt es sich um Taah und Harding.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Ein weiterer Punkt, der sich ganz lustig liest, ist, dass Letztere jetzt auch Pfeile dabei hat und bereit für den Kampf ist. Scheinbar war auch wohl das in bestimmten Situationen oder bei manchen Spielenden nicht immer der Fall.Außerdem gab es ein paar Grafikfehler, die nun ausgeräumt wurden wie Pop-Ins oder Texturprobleme.

Dragon Age: The Veilguard ist am 31. Oktober erschienen, hat also nun genau eine Woche später den ersten Patch erhalten.

Habt ihr den Patch schon runtergeladen und gab es bei euch bisher Probleme, bei denen ihr auf Fixes gewartet habt?