Dragon Age: The Veilguard-Release - BioWare verrät bald, ab wann wir uns Urlaub eintragen können

Bald gibt es endlich mehr Infos zum Release vom neuen Dragon Age.

Dragon Age: The Veilguard schickt sich an, das nächste große RPG zu werden und die beliebte Reihe knapp zehn Jahre nach dem Release von Inquisition endlich fortzusetzen. Bisher wissen wir nicht genau, wann das neue Dragon Age erscheint, aber immerhin gibt es jetzt Infos dazu, wann der Releasetermin bekanntgegeben wird.

Dragon Age: The Veilguard - Releasetermin, Roadmap und Co.

Am vergangenen Wochenende fand in San Diego die alljährliche Comic-Con statt, bei der auch Bioware am Start war. Bei dem Panel "Dragon Age – Meet The Heroic Companions of The Veilguard" wurden verschiedene Companions vorgestellt und die englischen Synchronsprecher*innen Zach Mendez (Lucanis), Jessica Clark (Neve), Nick Boraine (Emmrich) und Ali Hillis (Harding) kamen zu Wort.

12:36 Dragon Age 4 muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten

Tiefere Einblicke ins Spiel gab es allerdings nicht. Das soll sich aber schon sehr bald ändern. Wie die Entwickler*innen in einem Blogpost verraten, gibt es schon im August eine neue Roadmap, weiteres Material aus Dragon Age: The Veilguard und endlich auch den finalen Releasetermin.

Derzeit ist nur bekannt, dass das Rollenspiel im Herbst 2024 erscheinen soll. Dabei ist zudem die Rede vom dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres, das am 1. Oktober beginnt. Ein Release im Oktober oder November liegt also nahe. Dragon Age: Origins und Inquisition waren beide im November erschienen. Nur Teil zwei tanzte mit seinem März-Release aus der Reihe.

In den vergangenen Wochen gab es schon viele Details zum neuen Dragon Age. Hier könnt ihr ein paar aktuelle News nachlesen:

Worum geht's im neuen Dragon Age?

The Veilguard schließt direkt an den Eindringling-DLC von Inquisition an. Ihr schlüpft in die Rolle der neuen Figur Rook, die als Veilguard den Schleier beschützen soll. Zusammen mit einer Truppe aus unterschiedlichen Held*innen ist es an euch, die drohende Gefahr durch einen Bösewicht aufzuhalten, der bereits allen bekannt ist, die Inquisition gezockt haben. Vorwissen ist trotzdem nicht nötig.

Rook lässt sich dabei optisch und charakterlich wie gewohnt umfangreich anpassen und männlich, weiblich oder non-binär spielen.

Freut ihr euch auf das neue RPG von BioWare und werdet ihr es euch direkt zum Release holen?