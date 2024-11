Dragon Age: The Veilguard enthüllt seine tödlichste Mission - und es ist vermutlich nicht die, an die ihr denkt

Lucanis ist nicht nur als Assassine tödlich – auch ihn zu rekrutieren hat einige Todesopfer bei euch gefordert.

Dragon Age: The Veilguard lässt uns im Verlauf so einige epische Kämpfe bestreiten, unter anderem auch gegen die namensgebenden Drachen, die zu den härtesten Gegnern des Spiels gehören. Interessanterweise kommt in der schwersten Mission des RPGs aber gar keine geflügelte Echse vor, zumindest wenn es nach der offiziellen Statistik von BioWare geht.

Die enthüllt nämlich, bei welcher Quest die meisten von euch einen Game-Over-Bildschirm gesehen haben. Und tatsächlich befindet sich die entsprechende Hauptmission ziemlich am Anfang des Spiels.

Bei dieser Dragon Age: The Veilguard-Mission haben die meisten Rooks den Löffel abgegeben

BioWare hat vor einigen Tagen erste Statistiken zu Dragon Age: The Veilguard geteilt, in denen sich unter anderem auch die Info findet, welche Mission für die meisten Tode gesorgt hat. Die Antwort darauf ist "Meer aus Blut" (englisch: "Sea of Blood"), also die Mission, in der ihr Lucanis rekrutiert.

Hier müsst ihr in ein Unterwassergefängnis einbrechen, Lucanis befreien und am Ende gegen den Boss Calivan bestehen, der auch noch einen Dämon beschwört.

Leider verrät die Statistik nicht genau, wie viele Tode diese Mission bisher gefordert hat. Es wirkt allerdings schon ein wenig überraschend, dass eine der frühen Missionen für so viele Bildschirmtode verantwortlich ist. Immerhin begegnen uns im Spielverlauf noch einige deutlich knackigere Bosse.

Dazu sei aber natürlich gesagt, dass noch längst nicht alle Spielenden bereits mit Dragon Age: The Veilguard durch sind, immerhin kann es bis zum Abspann gut und gerne um die 50 bis 60 Stunden dauern. Da ergibt es Sinn, dass in den Anfangsstunden mehr Tode auftreten.

Zusätzlich gibt es noch einen zweiten Faktor: In den ersten Stunden finden wir uns schließlich noch in das Kampfsystem ein und fangen erst mit dem Build für unsere Klasse an. Auf den späteren Leveln haben wir dann weit mehr Auswahl an mächtigen Fähigkeiten und Zaubern.

Zuletzt müssen wir die Wiederbelebungsitems für Companions auch erst im Spielverlauf finden. Sie geben uns eine zweite Chance, wenn Rook im Sterben liegt und verringern so direkt die Bildschirmtode.

Ein paar der anderen geteilten Statistiken fallen dagegen weniger überraschend aus. So handelt es sich beim tödlichsten Feind im Spiel tatsächlich um einen Drachen, genauer gesagt den hohen Drachen Corius.

Außerdem hat BioWare auch Infos dazu geteilt, wie Spieler*innen Rook gebaut haben. So haben 40 Prozent die Magierklasse gewählt, während Schurke und Kämpfer sich den zweiten Platz teilen. Beim Volk liegen Menschen mit 43 Prozent vorn, dicht gefolgt von Elfen mit 40 Prozent. Qunari (11%) und Zwerge (6%) bilden das Schlusslicht.

Bei den Fraktionen ist die Verteilung etwas ausgewogener, aber auch hier gibt es natürlich Favoriten. Die Rangfolge sieht wie folgt aus: Graue Wächter (24%), Schattendrachen (24%), Krähen von Antiva (16%), Schleierspringer (15%), Meister des Schicksals (11%) und Trauerwacht (10%).

Habt ihr mit dieser Mission gerechnet oder seid ihr auch eher überrascht von dem Ergebnis?