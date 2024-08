Dragon Age: The Veilguard könnte mir endlich einen seit 15 Jahren ersehnten Zwergen-Wunsch erfüllen

Harding macht vor, wie es geht und andere Zwerg*innen machen es hoffentlich bald nach: Magie.

Zwerge können in Dragon Age eigentlich (bis auf wenige Ausnahmen) nicht zaubern. Dafür gibt es einen guten Grund in der Lore, allerdings schränkt es auch die Charaktererstellung ein: Wer bislang einen Zwerg oder eine Zwergin spielen und die Magieklasse wählen wollte, hat in die Röhre geguckt.

Seit Origins stehen der Spezies nur Kämpfer oder Schurkin zur Verfügung. Das könnte sich aber in Dragon Age: The Veilguard womöglich endlich ändern. Das scheint zumindest der neueste Teaser anzudeuten.

Dragon Age: The Veilguard-Trailer zeigt Zwergenmagie

Im neuesten Trailer zu Dragon Age: The Veilguard wurde nicht nur der Release am 31. Oktober enthüllt, wir sehen auch ein weiteres interessantes Detail: Nämlich wie Späherin Harding Magie wirkt und einige Feinde versteinert.

Im Trailer seht ihr die Stelle ab etwa 1:30 Minuten:

2:56 Dragon Age: The Veilguard verrät im neusten Trailer endlich das Release-Datum

Autoplay

Das ist deshalb so interessant, weil sie eine Zwergin ist und Zwerge eigentlich keine Magie wirken können. Ihnen fehlt der benötigte Zugang zum Nichts, einer anderen Welt, die durch den Schleier von unserer getrennt ist – oder es zumindest war.

Wer nämlich den Eindringling-DLC zu Dragon Age: Inquisition gespielt oder die bisher gezeigten Storyschnipsel zu The Veilguard verfolgt hat, der weiß, dass Solas den Schleier aufheben will. Genau dieses Ritual unterbrechen wir wohl am Anfang des vierten Teils, wodurch einiges schief geht.

Wenn der Schleier hier also tatsächlich beschädigt oder aufgehoben wird, ist es durchaus naheliegend, dass auch Zwerge Zugang zu Magie bekommen könnten – und wir mit Rook womöglich zum ersten Mal überhaupt einen magiebegabten Zwerg erstellen dürfen.

Das ist natürlich alles reine Spekulation. Immerhin sieht es ganz so aus, als würde Harding selbst erst ihre eigene Magie entdecken, es könnte also ein großer Teil ihrer Story werden.

Da wäre es womöglich abträglich, wenn wir ebenfalls einen Zwerg oder eine Zwergin spielen können, die frisch Zugang zur Magie bekommt. Meinen alten Zwergen-Schurken aus Dragon Age: Origins könnte ich damit aber ordentlich neidisch machen!

Harding ist übrigens nicht die erste Zwergin der Dragon Age-Reihe, die scheinbar Magie beherrscht. Mit Sandal aus Dragon Age 2 und Valta aus dem Inquisition-DLC Der Abstieg gab es bereits zwei Charaktere der Spezies, die Magie nutzen konnten. Allerdings sind sie Ausnahmen und im Fall von Valta wissen wir zudem, dass ihre Magie mit dem Titanen zusammenhängt.

Ebenfalls ein interessantes Detail: Hardings Versteinerungsmagie gleicht der von Solas im Eindringling-DLC. Womöglich nutzt Solas also eigentlich Zwergenmagie, die mit der Erschaffung des Schleiers verloren gegangen ist ... aber das ist natürlich ebenfalls reine Spekulation.

Wie sehen eure Theorien dahingehend aus? Würdet ihr euch Magie für Zwergen-Charaktere wünschen?