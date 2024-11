Dragon Age: The Veilguard: Der beste Schurken-Build – Mit dieser extrem starken Skillung sterben Gegner fast von allein

Als Schurke habt ihr einen schweren Start, lasst Bosse aber später einfach dahinschmelzen.

In unseren drei Spieldurchläufen durch Dragon Age: The Veilguard taten sich Schurk*innen etwas schwerer als die anderen Klassen. Ihnen fehlt der reine Schaden der Magier*innen und das Kombo-Potenzial der Krieger*innen. Aber dank eines einzigartigen Schwertes und dem geschickten Kombinieren von Gegenständen, könnt ihr eine Skillung bauen, die alle Feine mit so vielen Schaden über Zeit Effekten belegt, dass sie von allein sterben.

Blut oder Nekrose? Warum nicht beides!

Die Skillung ist um den Baum des Duellanten aufgebaut. Dabei werdet ihr im Kampf immer besser, wenn ihr nicht getroffen werdet. Gleichzeitig traktiert ihr eure Gegner mit Nekrose, einem Statuseffekt, der sich am besten mit Gift vergleichen lässt.

Werdet ihr getroffen, dann verliert ihr Adrenalin, die Eigenschaft, die euch so stark macht. Das lässt sich aber mit zwei Gegenständen komplett ignorieren, indem ihr zusätzlich Gegner Bluten lasst.

Unser wichtigstes Werkzeug ist dabei Blitzphiole, die wir mit so vielen Fähigkeiten wie möglich stärken wollen.

Zehn Blutungen und vier Nekrosen. Da müssen wir selbst nichts mehr machen.

Die wichtigsten Waffen

Anfangs habt ihr kaum Möglichkeiten um Statuseffekte zu erziehen. Dabei hilft euch aber ein einzigartiges Schwert, dass ihr sehr früh im Spiel erhalten könnt. Cordovas Zahnstocher macht fast keinen Schaden, fügt aber Zielen mit jedem Schlag Blutungen zu. Das gleicht den niedrigen Grundschaden locker aus. Ihr könnt die Waffe direkt bei eurem zweiten Besuch in Treviso erbeuten.

Als zweite Waffe empfehlen wir euch die Aderlass Doppelklinge. Dank dieser verliert ihr weder Dynamik noch Adrenalin, solange Feinde bluten. So kämpft ihr immer mit maximaler Kraft.

Stufe 1-20

Am Anfang gibt es noch keine richtige Skillung. Wir versuchen einfach Fähigkeiten zu finden, die gut zusammenarbeiten. Skillt daher erstmal folgendermaßen:

Riposte: Schaltet Konter frei.

Schaltet Konter frei. Ausweichmanöver: Ihr könnt Schläge nach dem Ausweichen nutzen.

Ihr könnt Schläge nach dem Ausweichen nutzen. Taschendiebstahl: Sehr gute Möglichkeit euch früh zu heilen.

Sehr gute Möglichkeit euch früh zu heilen. Blitzphiole: Einer der besten Skills von Schurk*innen. Konstanter Schaden für gerade einmal eine Dynamik.

Danach bereit vor, dass ihr Richtung Duellant geht:

Blutvergiftung: Nekrose und Blutungsstapel für Konter.

Nekrose und Blutungsstapel für Konter. Vergiftete Antwort: Gibt euch Zugriff auf Nekrowaffen, die massiven Schaden verursachen.

Gibt euch Zugriff auf Nekrowaffen, die massiven Schaden verursachen. Toxischer Sprint: Für den Übergang eine gute Fähigkeit, ersetzen wir aber schnell.

Für den Übergang eine gute Fähigkeit, ersetzen wir aber schnell. Adrenalin: Macht euch stärker, wenn ihr nicht getroffen werdet. Die Automechanik des Duellanten.

Stufe 20-30

Skillt nun alles im Duellanten-Baum. Ersetzt Toxischer Sprint durch Eintausend Schnitte und konzentriert euch danach auf Knoten, die Kontroll-Fähigkeiten verbessern. Alle drei Fähigkeiten, die wir aktuell nutzen, gehören zu dieser Kategorie.

Besonders wichtig dabei ist Giftige Präsenz. Damit setzt ihr jedes Mal eine Giftwolke mit Nekrose frei, wenn ihr eine Fähigkeit nutzt.

Stufe 30-40

Als Nächstes ist der untere Teil des Duellanten-Baums dran. Damit stärkt ihr eurer Adrenalin und werdet in längeren Kämpfen zur Maschine.

Außerdem wollt ihr langsam Taschendiebstahl ersetzen. Tränke heilen auf diesem Level fast nichts mehr. Schnappt euch stattdessen Zersetzender Regen, was auch eine Kontroll-Fähigkeit ist.

Von hier aus habt ihr auch Zugriff auf Zeiteinteilung und Gekennzeichnetes Ziel. Beides verstärkt eure Blitzphiole.

Stufe 40-50

Im Duellanten-Baum nehmt ihr jetzt alles mit außer Energieumwandlung. Das ist unnötig.

Geht danach über das Talent Kampf auf kurze Distanz in den Skilltree der Meister des Schicksals. Wichtig hier ist:

Ansporn durch Sieg: Das macht Nekrowaffen noch besser.

Das macht Nekrowaffen noch besser. Salz in der Wunde: Lässt Blitzphiole den Schaden über Zeit verlängern.

Lässt Blitzphiole den Schaden über Zeit verlängern. Endlose Reichweite: Lässt Blitzphiole in einem größeren Radius wirken.

Mit diesen paar letzten Punkten zerstört Blitzphiole alles im Alleingang und ihr könnt euch die anderen Fähigkeiten fast sparen.

Ausrüstung

Über die Waffen haben wir schon gesprochen. Daher hier nur die übrigen Ausrüstungsslots.

Bogen: Kryptaholz-Bogen

Kryptaholz-Bogen Helm: Antivianischer Paradehelm

Antivianischer Paradehelm Rüstung: Langer Mantel des Koordinators

Langer Mantel des Koordinators Hals: Blickloser Schädel

Blickloser Schädel Ringe: Nekrotische Jade + Blutender Splitter

Nekrotische Jade + Blutender Splitter Gürtel: Krähen-Bandelier

Krähen-Bandelier Runen: Vermindern + Geißeln + Neu Formen

Spielstil

Blitzphiole erledigt Gegnergruppen im Alleingang.

Versucht bei Gegnergruppen eine frühe Parade zu bekommen, damit ihr Nekrowaffen aktiviert. Greift dann so viele Ziele wie Möglich an, um Bluten zu erzeugen. Bei erster Gelegenheit aktiviert ihr Blitzphiole und stapelt damit alle Effekte hoch. Habt ihr Dynamik übrig, nutzt ihr Zersetzender Regen.

Gegen Bosse nutzt ihr dieselbe Taktik. Haltet Blitzphiole aktiv und nutzt Eintausend Schnitte, wenn ihr Dynamik übrighaben.