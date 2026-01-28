Dragon Ball: Neuer geheimnisvoller Super-Saiyajin von Akira Toriyama zeigt vertraute Kampftechniken und jetzt glauben Fans zu wissen, wer er ist

Der mysteriöse Protagonist von Dragon Ball Age 1000 zeigt viele bekannte Kampftechniken, was Spekulationen über seinen Ursprung auslöst. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Die "Genkidamatsuri"-Feier zum 40. Geburtstag von Dragon Ball hat nicht nur Neues zum Anime geliefert, sondern auch ein frisches Spiel für 2027 angekündigt. Das Projekt trägt den Arbeitstitel "Dragon Ball Age 1000" und präsentiert einen völlig neuen Super-Saiyajin, der von Akira Toriyama vor seinem Tod am 1. März 2024 persönlich entworfen wurde.

Doch bei wem handelt es sich um den mysteriösen Saiyajin? Dieser Frage gehen die Fans aktuell anhand des rund zweiminütigen Trailers zum Spiel nach, den ihr hier sehen könnt:

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Autoplay

Dragon Ball-Fans erkennen die Kampftechniken sofort

Eine der möglichen Interpretationen des gezeigten Designs ist das Outfit des Charakters: So trägt dieser einen Anzug mit dem Logo der Capsule Corporation und einem Abzeichen mit den Initialen "GS", was an Son Gohans "Großer Saiyaman"-Outfit erinnert.

Im Clip lässt sich auch sehen, dass der noch namenlose Held des kommenden Dragon Ball-Spiels in der Lage ist, sich in einen Super Saiyajin zu verwandeln. Nicht nur das: Zahlreiche der gezeigten Ki-Techniken sind nahezu eine Kopie legendärer Angriffe der ursprünglichen DBZ-Figuren - insbesondere von Son Goku, Son Gohan und Vegeta.

Mit diesen Details sind sich Dragon Ball-Fans wie "DragonBallBLK" sicher: Es muss sich um einen direkten Nachfahren von Son Goku und Vegeta in der fernen Zukunft handeln.

Noch etwas genauer wird "Neotrax_Co" in seinen Ausführungen: So könnte es sich bei dem Protagonisten des Spiels um die "siebte Saiyaman-Generation" handeln.

Neben dem erwähnten Capsule-Logo und den Initialen prangert nämlich auch die Zahl 7 prominent am rechten Ärmel - womit der Age 1000-Held auch schlicht als "Großer Saiyaman 7" bezeichnet werden könnte. Zumindest würde das zu dem mutmaßlichen Zukunftssetting des Spiels passen, das im Rahmen der Ankündigung vorgestellt wurde.

Im April 2026 findet die Dragon Ball Games Battle Hour in Los Angeles statt. Dort sollen weitere Details zu Story, Gameplay und den neuen Charakteren von Age 1000 vorgestellt werden.

Was wünscht ihr euch für das kommende Dragon Ball-Spiel?