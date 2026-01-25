Dragon Ball Genkidamatsuri: Die wichtigsten Ankündigungen zum 40. Jubiläum der Serie im Überblick

Dragon Ball ist offiziell mit neuen Projekten wieder am Start und das Vermächtnis von Akira Toriyama wird fortgesetzt. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen der Genkidamatsuri im Überblick

Myki Trieu
25.01.2026 | 11:25 Uhr

Die Genkidamatsuri bringt erfreuliche Neuigkeiten für Fans der Reihe! (© Akira Toriyama, Bird Studio Shueisha, Toei Aniamtion) Die Genkidamatsuri bringt erfreuliche Neuigkeiten für Fans der Reihe! (© Akira Toriyama, Bird Studio / Shueisha, Toei Aniamtion)

Inhaltsverzeichnis

Heute findet die große Genkidamatsuri zur Feier des 40. Jubiläums des Dragon Ball-Animes statt und das Team hinter der beliebten Serie hat sich bei den Ankündigungen nicht zurückgehalten.

Damit ihr auch keine der großen Enthüllungen auf der Genkidamatsuri verpasst, haben wir hier die wichtigsten Ankündigungen auf der Veranstaltung für euch zusammengefasst.

Dragon Ball führt das Vermächtnis von Akira Toriyama fort

Auf der Genkidamatsuri wurde eins klargestellt: Akira Toriyamas Meisterwerk wird fortgesetzt und Dragon Ball ist noch lange nicht am Ende angelangt. Dragon Ball wird auch noch nach Akira Toriyamas Ableben weitergehen, und sowohl die Teams hinter der Serie als auch der Spielereihe haben bereits einige Vorbereitungen getroffen.

Toei Animation kündigte die Rückkehr und Fortsetzung des Dragon Ball Super-Animes an – aber das ist noch nicht alles. Dragon Ball Super bekommt nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch einen komplett neuen Look in der Form eines Remakes

Dragon Ball: Event zum 40. Jubiläum verrät uns die Zukunft der Reihe - alle Ankündigungen und Gerüchte im Ticker
von Myki Trieu
Dragon Ball Z: Forscher rechnet ganz genau aus, wie viel Kalorien für die Genkidama nötig war, die Boo ausgelöscht hat
von David Molke
Dragon Ball enthüllt komplett neue Käferart, die in Daima nie gezeigt wurde
von Myki Trieu

Bandai Namco hatte ebenfalls für Fans eine große Überraschung parat, mit der womöglich kaum jemand gerechnet hat: ein neues Dragon Ball-Spiel! Hierbei handelt es sich nicht wie erwartet um einen Teil der Xenoverse-Reihe, sondern um ein komplett brandneues Rollenspiel mit Character Designs und einer Geschichte von Akira Toriyama, das zuvor noch nie gezeigt wurde: AGE 1000.

Außerdem wird es für Dragon Ball: Sparking! Zero neue DLCs geben. Bandai Namco möchte beim Kampfspiel zukünftig Inhalte anbieten, die über “nur” spielbare Charaktere hinausgehen. Genauere Informationen sollen im Laufe des Jahres noch folgen.

Wie genau das neue Projekt und das Remake der Dragon Ball-Serie aussehen, wie es um den Manga steht und was genau es mit dem neuen Dragon Ball auf sich hat, findet ihr auf den nächsten Seiten.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick   1

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
Dragon Ball Genkidamatsuri: Die wichtigsten Ankündigungen zum 40. Jubiläum der Serie im Überblick

vor einer Stunde

Dragon Ball Genkidamatsuri: Die wichtigsten Ankündigungen zum 40. Jubiläum der Serie im Überblick
Heute im TV: Dieses Action-Feuerwerk ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten und lockte über 5 Millionen Deutsche ins Kino

vor 2 Stunden

Heute im TV: Dieses Action-Feuerwerk ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten und lockte über 5 Millionen Deutsche ins Kino
Es gibt eine neue Möglichkeit, Animal Crossing-Bewohner zu ärgern und wer das macht, sollte sich schämen! Das Leben ist schon schwer genug

vor 3 Stunden

Es gibt eine neue Möglichkeit, Animal Crossing-Bewohner zu ärgern und wer das macht, sollte sich schämen! "Das Leben ist schon schwer genug"
mehr anzeigen