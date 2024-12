Dragon Ball: Die allererste Ki-Attacke überhaupt war direkt eine der legendärsten und hat bis heute Kult-Status

Gogeta setzt in Dragon Ball Sparking! Zero zur Kamehameha-Attacke an.

Mittlerweile ballern sich die Kämpferinnen und Kämpfer in Dragon Ball Super und Co. in erster Linie massive Energie-Attacken um die Ohren. Neben Genkidama, Kamehameha und Ki-Blasts fristen normale Angriffe wie Tritte und Schläge in der Regel eher ein Schattendasein.

Aber erinnert ihr euch überhaupt noch daran, wer die allererste Ki-Attacke der Dragon Ball-Geschichte ausgeführt hat und was das für eine war?

Muten-Roshi hat die erste Ki-Attacke der Dragon Ball-Geschichte abgefeuert und es war direkt ein Kamehameha

Darum geht's: In Dragon Ball dreht sich vieles um das sogenannte Ki. Dabei haben wir es mit einer Art mystischer Kampfkraft zu tun, die ganz simpel als Energie übersetzt werden kann. Sie setzt sich aus mindestens drei Teilen zusammen (Genki, Yūki und Shōki, in etwa: Kraft, Mut und geistige Einstellung) und kann sowohl normal als auch göttlich oder böse sein.

Ki-Blasts oder Energiewellen sind die manifestierten Attacken, in denen sich das Ki Ausdruck verleiht. Wer es schafft, die Energie zu kanalisieren, kann sie durch die Handflächen, Augen, den Mund, Fingerspitzen oder sonstiges in Form von Feuerbällen oder Energiewellen verschießen. Welche Form und Farbe die Attacke annimmt, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab.

Die allererste Ki-Attacke überhaupt stammt wenig überraschend von Muten-Roshi. Der Herr der Schildkröten und Meister von Son Goku hat über 50 Jahre lang trainiert, um seinen Energie-Angriff zu perfektionieren. Er taucht schon in der achten Anime-Episode der ersten Dragon Ball-Serie auf und wird in der damaligen deutschen Synchro noch als "Schockwelle der alten Ahnen" bezeichnet.

Es ist ein Kamehameha: Muten-Roshi setzt die brachial starke Attacke eigentlich ein, um den ewig brennenden Bratpfannenberg des Rinderteufels zu löschen. Allerdings schießt er damit massiv über das Ziel hinaus und legt den kompletten Berg samt Schloss in Schutt und Asche. Hier könnt ihr euch den ersten Einsatz der "stärksten Waffe der Welt" noch einmal ansehen:

Auch heute noch Kult: Was den Herrn der Schildkröten 50 Jahre kostet, geht bei Son Goku im Handumdrehen. Der junge Kämpfer hat die Attacke nach nur einmal sehen direkt drauf und ihm gelingt es bei seinem ersten Versuch gleich, ein Kamehameha abzufeuern.

Bis heute genießt der Spezial-Angriff absoluten Kultstatus und kommt auch immer noch regelmäßig zum Einsatz – wenn auch in deutlich stärkeren Varianten.

Hättet ihr es noch gewusst, dass Muten Roshi die erste Ki-Attacke abgefeuert hat und die auch direkt ein Kamehameha war?