Dragon Ball: Alles was ihr über Son Gokus Mönchsstab in Daima wissen solltet und woher der Saiyajin ihn eigentlich hat

Son Goku holt sich seinen alten Stab aus Dragon Ball zurück. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama, Shueisha)

Mit Dragon Ball Daima wird eine komplett neue Geschichte im Universum von Dragon Ball erzählt, in der Goku auf noch nie zuvor gesehene Charaktere und starke Gegner treffen wird. Daima startet mit einer vertrauten Prämisse, die Fans der Reihe sicherlich noch von Dragon Ball GT wiedererkennen – Son Goku und Co. werden auf Wunsch eines Antagonisten in kleine Kinder verwandelt!

Son Gokus verjüngter Körper bringt natürlich auch zusätzliche Probleme mit sich, da der Saiyajin bestimmte Techniken und Manöver nicht mehr so gut unter Kontrolle hat. Um aber den entführten Dende aus den Klauen der Schurken zu retten und nach wie vor kämpfen zu können, holt er sich seinen alten Mönchsstab aus Dragon Ball und Dragon Ball Z von Muten Roshi zurück.

Die Herkunft des Mönchstabs und der Einsatz in Dragon Ball und Dragon Ball Z

Son Gokus Kampfstab ist schon im ersten Kapitel des Dragon Ball-Manga in seinem Besitz. Er benutzt den Stab, um Bulmas Fahrzeug zu untersuchen. Son Goku setzte ihn auch im finalen Kampf gegen König Piccolo in Dragon Ball ein.

Doch woher stammt der Stab ursprünglich? In der Dragon Ball-Folge "Lost and Found" erwähnt Meister Quitte, dass er den Stab Muten Roshi beim Erklimmen des Karin-Turms gegeben hat. Laut dem mächtigen weißen Kater gab es bis dahin niemanden, der würdig war, den Stab zu benutzen.

Es gibt einige Einschränkungen bei der Nutzung des Stabs und Bedingungen an den Anwender oder die Anwenderin des Stabs, um sich als würdig zu erweisen, aber genaueres darüber ist nicht bekannt.

Son Goku erhielt den Kampfstab später von seinem Zieh-Großvater Gohan. Es ist also davon auszugehen, dass Muten Roshi den Stab irgendwann vor den Ereignissen in Dragon Ball an Gohan überreicht hat, der ihn dann später an Goku weitergegeben hat.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Der eigentliche Nutzen des Mönchsstabs: Ursprünglich war er als Hilfsmittel vorgesehen, um den Karin-Turm schnell zu erklimmen und die Spitze des Aussichts-Platform zu erreichen. Das Besondere: Der Stab lässt sich bis zu 363 300 Kilometer verlängern und das in einer sehr kurzen Zeit.

In Dragon Ball wird ebenfalls erwähnt, dass sich der Stab bis zum Mond hinauf strecken kann, wenn der Nutzer oder die Nutzer*in des Stabs es so will.

In Daima seht ihr ebenfalls, wie Goku den Stab über den Tisch bis zum verdutzten Piccolo verlängert.

Die magischen Fähigkeiten des Stabs

Hier findet ihr eine Liste der unterschiedlichen Fähigkeiten des Mönchstabs von Son Goku:

kann sich durch den Willen des Anwenders oder der Anwenderin verlängern und verkürzen

kann nicht kaputtgehen und kann sogar ein Schwert brechen

der Anwender oder die Anwenderin muss den Stab nicht berühren, um ihn einzusetzen

Son Goku scheint den Stab nach dem Kampf gegen Dr. Wheelo im Film Dragon Ball Z nicht mehr zu benutzen, da er ihn vielleicht nicht mehr braucht.

Hier könnt ihr Dragon Ball Daima anschauen

Die neue Dragon Ball-Serie ist auf Crunchyroll, ADN Deutschland und Netflix erhältlich, wobei beim letzteren Streaming-Anbieter die Folgen eine Woche verspätet erscheinen, als bei Crunchyroll und ADN. Auf allen Plattformen könnt ihr euch Dragon Ball Daima im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln anschauen.

Es erscheint wöchentlich jeden Freitagabend eine neue Folge. Die erste Episode ist über 30 Minuten lang und alle darauffolgenden werden wieder rund 24 Minuten umfassen.

Wie gefällt euch Dragon Ball Daima bisher und welcher Kampf mit dem Mönchstab war euer Favorit?