Dragon Ball: Akira Toriyamas ursprüngliches Design für Beast Gohan war eigentlich ganz anders und dank einer Fan-Zeichnung wissen wir nun auch, wie das aussehen würde

Son Gohan ist bisher der Einzige, der die mächtige Beast-Transformation erreicht hat. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball ist mittlerweile über 40 Jahre alt und hat nicht nur die unterschiedlichsten Charaktere vorgestellt, sondern auch unzählige ihrer Transformationen. Insbesondere die Saiyajins wachsen regelmäßig über sich hinaus und erreichen zuvor ungeahnte Stärken, um die vielfältigen Gefahren aus dem Universum abzuwehren.

Dazu gehört auch der Halb-Saiyajin/Halb-Mensch Son Gohan, der die bisher einzigartige Beast-Form gemeistert hat. Ursprünglich sollte sie aber etwas anders aussehen.

So hätte Beast Gohan ursprünglich aussehen können

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die beeindruckende Beast-Transformation die stärkste Verwandlung, die Son Gohan erreichen kann. Sie ist das Resultat davon, wenn innerhalb des ansonsten gefassten jungen Mannes buchstäblich eine wilde Bestie erwacht. Das könnte auch der Grund dafür sein, wieso Akira Toriyamas ursprüngliche Idee zum Design weniger menschlich ausgefallen ist.

Akira Toriyamas eigenen Aussagen nach wollte der mittlerweile verstorbene Mangaka Beast Gohan ursprünglich mit einem finstereren Gesicht und bleicher Haut zeichnen, ehe er sich dagegen entschied und ihm stattdessen nur eine wilde, weißhaarige Frisur verpasste.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie Künstler*in MERIMO die ursprüngliche Design-Idee für Beast Gohan interpretiert und umgesetzt hat:

Obwohl Toriyama sich damals sehr zufrieden mit seinem Design zeigte, gefällt uns seine erste Idee, die Künstler*in MERIMO umgesetzt hat, auch sehr gut. Den mehr als 10.000 Personen, die ein Herz beim Beitrag hinterlassen haben, dürfte es ähnlich gehen.

Den finsteren Son Gohan können wir uns noch besser als wilde Beste vorstellen, insbesondere auch dann, wenn seine Hautfarbe sich zusätzlich abseits des menschlich Möglichen befindet. X-User @hogcranker3000 bemerkt außerdem, dass der bläuliche Son Gohan im farblichen Gegensatz zu Orange Piccolo steht.

Beast Gohan jetzt auch Teil von Dragon Ball: Sparking! Zero

Im Rahmen des 40. Jubiläums von Dragon Ball sind im letzten Jahr mehrere Werke zum beliebten Franchise erschienen. Darunter mit Dragon Ball: Sparking! Zero auch der langersehnte Nachfolger der Budokai-Tenkaichi-Reihe, der uns in unserem Test auf GamePro leider nur mäßig überzeugen konnte.

Am 23. Januar 2025 ist mit Hero of Justice der erste große DLC erschienen, der Beast Gohan in den chaotischen Arena-Prügler bringt:

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Neben Beast Gohan erwarten euch noch zehn weitere Kämpfer*innen beziehungsweise Variationen von ihnen aus dem Dragon Ball Super Film: Super Hero wie etwa Orange Piccolo und Gamma.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch die ursprüngliche Idee zum Design von Beast Gohan?