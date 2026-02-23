"Und jetzt bin ich doch nicht mehr so traurig darüber": Dragon Ball-Fans realisieren jetzt, dass der Tod von Brolys Vater pures Karma war

Broly verwandelt sich im gleichnamigen Dragon Ball Super-Film in einen Super Saiyajin - aber erst, nachdem er einem karmischen Irrtum über den Tod seines Vaters erlag. (© Toei Animation / Akira Toriyama)

Ein einzelner Screenshot reicht manchmal, um eine ganze Community neu über eine Szene nachdenken zu lassen - genau das passiert gerade den Dragon Ball-Fans.

Konkret werden zwei Szenen aus dem Film "Dragon Ball Super: Broly" gegenübergestellt, die den späteren Tod von Paragus in ein neues Licht rückt. Das Mitleid, das Fans möglicherweise gegenüber Brolys Vater in dieser Szene spürten, weicht ziemlich schnell einem Gefühl, das sich mit "hat er verdient" umschreiben lässt.

Der X-Beitrag von "dbs_10_10" zeigt zwei Screenshots aus dem "Dragon Ball Super: Broly"-Film, für den es etwas Kontext braucht.

In Dragon Ball Super: Broly ist Paragus der Vater von Broly und fungiert als eine Art Strippenzieher im Hintergrund, der die Zerstörungskraft seines Sohnes als Werkzeug für seine Rache an König Vegeta sieht.

Später im Film wird Paragus selbst vom vermeintlich verbündeten Freezer mit einem gezielten Todesstrahl hingerichtet, damit Broly aus Schock und Wut in eine noch mächtigere Super-Saiyajin-Form ausbricht.

Diese Symmetrie sorgt nun dafür, dass Fans den Tod des (eigentlich zweitrangigen) Antagonisten Paragus bei Weitem nicht mehr so bemitleidenswert wie ursprünglich finden - stattdessen sind sie jetzt "nicht mehr ganz so traurig darüber", wie etwa "KaviCatastrophe" schreibt.

Die Achterbahnfahrt Brolys ist im Anschluss an Paragus' Tod übrigens nicht vorbei, denn Freezer täuscht ihn anschließend, indem er behauptet, Paragus sei von einer verirrten Energiewelle im Kampf getroffen worden. Dadurch "eskaliert" Brolys Kampfkraft, die sich aus seiner Wut speist, noch weiter.

Das eingangs erwähnte Mitleid, das Dragon Ball-Fans gegenüber Paragus empfinden, dürfte indes auch daran liegen, dass er als durchaus komplizierter Charakter gesehen werden kann.

Schließlich ist Brolys Vater kein Bösewicht im klassischen Sinne, sondern trifft eher aus verletztem Stolz, und mutmaßlich auch Angst, Entscheidungen, die andere Leben leichtfertig aufs Spiel setzen - zumindest hier hört die entdeckte Filmparallele zu Freezer defintiv auf.

Welche Parallelen aus Dragon Ball sind euch noch aufgefallen?