"LEGO sollte ihn einfach einstellen" - LEGO-Fan baut die Flying Dutchman aus Fluch der Karibik mit den Steinen des Bonsai Baums

Das Piratenschiff sieht ziemlich gut aus. (Bild: Creation Caravan auf Reddit)

Viele LEGO-Sets sind ziemlich genial designt und wirken so, als könne man aus den Steinen eben nur das eine Modell bauen. Viele Bastler*innen zeigen aber immer wieder, dass das so nicht stimmt. Ein Bonsai Baum kann etwa auch ein Piratenschiff werden.

Bis auf die Piratenflagge ist eigentlich alles an Bord

LEGO-Baumeister Brad Barber, alias "Creation Caravan" gehört zu diesen Bastlern. Auf seinem Kanal stellt er immer wieder eigene Kreationen vor, bei denen er beliebte Sets zu teilweise komplett anderen Modellen umbaut. Sein aktuellstes MOC ist dabei besonders beeindruckend.

In einem neuen Post zeigt er nämlich ein hübsches Piratenschiff, das er ausschließlich aus den Steinen des Sets "LEGO Icons 10281: Bonsai Baum" gebastelt hat. Laut dem User soll es die legendäre Flying Dutchman aus den "Fluch-der-Karibik“-Filmen darstellen.

Das Schiff selbst gibt es nicht als LEGO-Set. Dafür aber die Black Pearl, die allerdings satte 349,99 Euro kostet. Der Bonsai Baum ist daneben mit "nur" 49,99 Euro richtiggehend günstig. Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren ist die Begeisterung für das neue Modell riesig. Ein User schreibt etwa, dass LEGO den Bastler unbedingt einstellen sollte. Ein anderer fügt an, dass er wohl perfekt für die 3-in-1-Modelle geeignet wäre.

Zudem gibt es auch einige User, die angeben, den Bonsai Baum ebenfalls zuhause zu haben und jetzt versuchen wollen, das coole Design nachzubauen. Andere sind nur enttäuscht, dass es kein Millenium Falcon ist. Von denen hat der User nämlich auch schon jede Menge gebaut.

Wenn ihr das Piratenschiff ebenfalls nachbauen möchtet, aber nicht mal ansatzweise wisst, wie das gehen soll, haben wir gute Nachrichten. Barber teilt seine Designs auf der Seite Rebrickable.

Für sechs US-Dollar, umgerechnet also knapp fünf Euro, könnt ihr euch dort die Anleitung für die Flying Dutchman besorgen und euren Bonsai Baum verwandeln. Auf der Seite gibt es auch noch zahlreiche andere Anleitungen, auch von anderen MOC-Entwickler*innen.

Wie gefällt euch das Piratenschiff?