61-jährige Zocker-Mum spielt über 1300 Stunden Stardew Valley, hat mittlerweile einen ganzen Stapel voller handgeschriebener Notizen

Die Mum von “OhItsJustJosh“ ist nicht die einzige Mutter, die gerne Stardew Valley spielt. In den Kommentaren auf Reddit teilen viele User*innen ihre schönen Geschichten.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 konnte Stardew Valley viele Spieler*innen von sich überzeugen. Manche von euch kennen es vielleicht, dass die Farming Simulation von Eric “ConcernedApe“ Barone euch für kurze, intensive Zockerphasen reinzieht.



Andere spielen vielleicht lieber regelmäßig und dafür ein bisschen lockerer. Auf die Mutter von Reddit-User*in “OhItsJustJosh“ könnte beides zutreffen, da sie bereits über 1300 Spielstunden akkumuliert hat.

Mum spielt 1338 Stunden Stardew Valley, führt einen ganzen Block mit handgeschriebenen Notizen

“OhItsJustJosh“ teilte auf Reddit vor ungefähr zwei Jahren einen Teil der Notizen von seiner Mutter, die sie während dem Zocken von Stardew Valley fleißig geführt hat:

Was steht in den Notizen? Schauen wir uns die Notizen an, sehen wir eine Zusammenfassung von den benötigten Materialen für den Gebäudebau bei Robin, Fundorte sowie -zeiten von verschiedenen Fischen und die Vorlieben der einzelnen Charaktere. Eigentlich alles Informationen, die sich im Wiki finden lassen.

Weil das bewährte Nachschauen im Wiki nicht immer bequem ist – wenn man zum Beispiel am Handheld statt am PC zockt – können wir nachvollziehen, dass physisch greifbare Hilfestellungen eine sinnvolle Alternative sein können.

Guidebook als Geschenk: “Brinyus“ informiert Interessierte sogar darüber, dass es bei Fangamer ein Guidebook gibt, das alle wichtigen Informationen bis und mit Update 1.6 zusammenfasst (mittlerweile wurde auch Update 1.7 angekündigt). Thread-Ersteller*in “OhItsJustJosh“ bedankt sich dafür und wir erfahren, dass dies das nächste Geburtstagsgeschenk für die Zocker-Mum wird.

In den Kommentaren erfahren wir von einigen Zocker-Mums, die ihre Zeit in Stardew Valley versenken. “LynnScoot“ hat zum Beispiel schon etwa 2300 Stunden Spielzeit angesammelt - wobei sie zugibt, dass 50 Stunden davon vermutlich im Pausenbildschirm stattgefunden haben, während sie sich einen Tee gemacht hat.

Auch die Mutter von “babysfirstbreath“ liebt Stardew Valley. Einmal habe sie der Familie verkündet, eine Pause vom Spiel machen zu wollen. Konkret hat dies jedoch bedeutet, dass sie sich für zehn Minuten ausgeloggt hat, um danach einen neuen Spielstand zu starten.

Bei über 1300 Spielstunden sind wir wie “Lmknot“ neugierig, wen die Mutter von “OhItsJustJosh“ geheiratet hat. Die Antwort darauf erstaunt uns, weil sie sich in all der Zeit für niemanden entschieden hat. “OhItsJustJosh“ fügt hinzu, dass sie sich wohl für Shane entscheiden würde, wenn sie eine Person auswählen müsste. Gut zu wissen.

Im Thread finden sich überhaupt noch einige schöne Geschichten, welche die Community untereinander teilt. Darauf teilt “OhItsJustJosh“ nach einiger Zeit die Reaktion der Mutter: Sie liebe die Kommentare und fühle sich wie eine Berühmtheit. Wir erfreuen uns jedenfalls an den schönen Erzählungen und wünschen allen Zocker-Mums weiterhin viel Spaß in Pelican Town!

Zocken eure Eltern Videospiele und falls ja, welche?