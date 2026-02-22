13-jähriger beendet als erster Spieler den 35 Jahre alten Klassiker Tetris – obwohl das Spiel gar kein Ende hat

Dieser Junge schaffte das, was über 30 Jahre lang unmöglich erschien.

Tetris ist ein Phänomen. Mit über 520 Millionen (offiziellen) Exemplaren ist es das meistverkaufte Spiel aller Zeiten – jede Menge Spieler*innen haben das endlose Spielprinzip also mittlerweile erlebt.

Entscheidend für die heutige Popularität des Geschicklichkeitsspiels waren die Versionen für die frühen Nintendo-Konsolen, also dem Game Boy sowie dem Nintendo Entertainment System, kurz NES. Letztere Variante konnte kürzlich zum ersten Mal bezwungen werden.

Der Artikel ist bereits in der Vergangenheit auf GamePro.de erschienen. Mittlerweile wurde der Erfolg von Willis "blue-scuti" Gibson sogar übertroffen. Wir haben das im Artikel ergänzt und eingeordnet.

13-jähriger besiegt als Erster Tetris

Am 21. Dezember ist dem 13 Jahre jungen Tetris-Profi und Weltmeisterschaftsdritten Willis "blue scuti" Gibson ein Kunststück gelungen. Als erster Spieler überhaupt hat er es geschafft, den Klassiker zu "besiegen", indem er das Spiel nach fast 40 Minuten Gameplay zum Absturz brachte.

Den gesamten Spieldurchgang, der bei Level 19 (also bereits einer sehr hohen Stufe) beginnt, könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist so besonders an dem Absturz des Spiels? Tetris für das NES hat eigentlich ein von den Entwickler*innen definiertes "Ende", das mit dem Erreichen von Level 29 ausgelöst wird. Dann verdoppelt sich die Geschwindigkeit mit der die einzelnen Tetrominos herunterfallen.

Das Tempo ist so hoch, dass es bis vor drei Jahren nur wenigen Spieler*innen gelungen ist, in diesem sogenannten 'Killscreen' länger als zwei oder drei zusätzliche Level zu überleben.

Gibson hat jedoch über einhundert zusätzliche Level abgeschlossen, die nach und nach immer deutlichere Anzeichen dafür aufwiesen, dass Tetris gar nicht für solch eine lange Spieldauer konzipiert wurde.

Zum Beispiel sind einige der Farbpaletten, die nach jedem Levelabschluss die Bildausgabe verändern, so dunkel, dass die Blöcke kaum noch zu erkennen sind:

Einige der Teile sind auf Level 8D (eigentlich: 148) kaum noch zu erkennen. Gemischt mit dem exorbitant hohen Falltempo der Spielsteine ist die Stufe eine gewaltige Herausforderung.

Ab Stufe 155 kann es dann passieren, dass sich der Code des Spiels nicht mehr aus der Cartridge speist, sondern aus dem Arbeitsspeicher der Konsole gezogen wird, wie der Tetris-Experte HydrantDude in einem Video erklärt.

Kommt es daraufhin zu Fehlkalkulationen bei der Berechnung des Scores, stürzt das Spiel ab.

Die Fehlkalkulationen können durch bestimmte Umstände ausgelöst werden, etwa wenn bei Stufe 155 eine einzelne Reihe gelöscht wird. Diesen Punkt hat blue scuti in seinem Run verpasst, indem er drei Reihen gleichzeitig auflöste, aber die nächstmögliche Gelegenheit auf Stufe 157 konnte er dann wahrnehmen.

Ihm gelang es, eine weitere, einzelne Reihe löschen, und das auch nur extrem knapp, da ihm das Spiel zuvor ausschließlich Blöcke generierte, die er nicht optimal kombinieren konnte.

Die Story rund um Willis Gibson sorgte für so viel Aufmerksamkeit, das selbst Mainstream-Medien darüber berichteten. Eine TV-Moderatorin hat bei ihrem Beitrag jedoch ordentlich daneben gegriffen: 'Geh mal wieder nach draußen' 13-jähriger schafft historischen Tetris-Rekord und TV-Moderatorin macht sich über ihn lustig von Tobias Veltin

Die Erleichterung ist dem Jungen daraufhin deutlich anzusehen. Scuti ist minutenlang sprachlos und starrt auf den eingefrorenen Bildschirm des Spiels. Diese Leistung hat zuvor niemand geschafft, weshalb er sich als absoluter Tetris-Meister in die Videospielgeschichte verewigen konnte.

Tetris hat ein neues Level erreicht

Dass Gibson solch ein gigantischer Sprung bei den erreichten Levels gelang, liegt an einer Revolution innerhalb der Profi-Szene von Tetris.

Möglich wurde der Rekord nämlich, indem die über drei Jahrzehnte hinweg dominierende 'DAS'-Technik abgelöst wurde.

Der Delayed Auto Shift ist vom Spiel vorgesehen und sorgt dafür, dass sich die Tetrominos beim Halten der seitlichen Eingabetaste nach einer kurzen Verzögerung zügig nach links oder rechts bewegen.

Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit der jährlich auf Twitch übertragenen Classic Tetris-Weltmeisterschaft, entdeckten jedoch viele junge Spieler*innen den Klassiker und entwickelten nach und nach zwei schnellere Eingabemethoden.

Wieso überhaupt NES-Tetris?

Die klassische Version gilt unter Fans als die purste Tetris-Erfahrung, da sie sich massiv von späteren Versionen unterscheidet: Blöcke können nicht gehalten werden

ausschließlich der nächste Spielstein erscheint im Preview-Fenster

Blöcke bleiben sofort dort liegen, wo sie positioniert werden Zudem ist der Titel gut modifizierbar und kann somit für Turniere angeglichen werden, etwa um Kontrahenten dieselben Spielsteine zur Verfügung zu stellen und somit gleiche Voraussetzungen zu gewährleisten.

Beim 'Hypertapping' werden die Richtungstasten in rasantem Tempo angeschlagen, die Technik war jedoch immer noch zu langsam, um länger auf dem Killscreen zu bestehen. Der Durchbruch gelang dann mit dem innovativen 'Rolling', das flotter und gleichzeitig weniger ermüdend ist.

Dabei wird nicht primär die Taste des Controllers gedrückt, sondern das Gamepad selbst über dessen Rückseite von mehreren Fingern abwechselnd nach oben gestoßen. Hier könnt ihr euch ein Bild von der Technik machen:

Rolling sieht nicht nur kompliziert aus, sondern ist es auch. Es dauerte einige Jährchen, bis Tetris-Expert*innen mit der Technik vertraut waren, mittlerweile brechen sie jedoch Rekorde am laufenden Band.

Insbesondere junge Spieler*innen fanden schnell Zugang zu der Methode, da sie nicht erst ihr Muskelgedächtnis auf eine neue Eingabeart umstellen mussten.

Daher überrascht es auch nicht, dass gerade blue scuti die zweite große Tetris-Schallmauer durchbrechen konnte – mit seinen 13 Jahren ist er sehr frisch in der Szene, Rolling konnte er also von der Pike auf lernen.

Ist Tetris damit komplett beendet?

Blue scuti hatte zwar eine große Hürde im Spiel genommen und gleichzeitig auch drei neue Rekorde aufgestellt (höchster Score, meiste Tetris-Lines und höchstes Level), allerdings waren ihm bereits weitere Spieler*innen auf dem Fersen.

Ein weiterer Teenager unter dem Pseudonym dogplayingtetris schaffte es etwas später tatsächlich noch weiter. Dazu musste er aber auf eine angepasst Version des Spiels zurückgreifen, die den Absturz verhindert. Damit erreichte er dann aber sogar Level 255 und bezwang es. (via zdfheute)

Allerdings springt das Spiel dann wieder auf Level 0. Das Spiel wird praktisch betrachtet also nicht beendet. Willis Gibson wird daher für immer derjenige bleiben, der Tetris als Erster besiegt hat, statt vom Spiel selbst besiegt zu werden.

