Dragon Ball Daimas neue Fusions-Art lässt auf Dreier-Fusion hoffen und die Community hat schon eine Idee, wer miteinander verschmelzen sollte

Dragon Ball Daima-Held Son Goku kann in der neuen Serie voll und ganz seine kindliche Seite ausleben.

Gogeta und Vegetto zählen zu den coolsten Dragon Ball-Charakteren überhaupt, weil das Konzept der Fusion noch viel stärkere Kämpfer*innen erlaubt. Dragon Ball Daima führt neben dem Fusionstanz und den Potara-Ohrringen noch eine dritte Möglichkeit zur Fusion ein: Die Fusionskäfer. Die könnten dem Ganzen aber die Krone aufsetzen und gleich drei Figuren miteinander fusionieren lassen. Zumindest wird das eventuell bereits angedeutet und die Community würde sich freuen.

Dragon Ball Daima-Fans entdecken Hinweise auf Dreier-Fusion und sind schon ganz aus dem Häuschen

Darum geht's: In Dragon Ball Daima werden Son Goku, Vegeta und Co. durch einen Wunsch des fiesen Dämonenkönigs Gomah in Kinder verwandelt. Daraufhin macht sich Vegeta zusammen mit Kaioshin und Glorio auf ins Dämonenreich, um das Ganze rückgängig zu machen und Dende zu retten. Dort wird die kleine Truppe allerdings vor ganz neue Herausforderungen gestellt.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Auf ihren Reisen durch das dritte Dämonenreich landen die drei Recken in einem Laden, der allerlei kuriose Käfer verkauft. Einige davon heilen wie die Senzu-Bohnen, manche machen glatte Haut, aber am spannendsten sind natürlich die Fusionskäfer. Mit ihnen wird eine komplett neue Fusions-Möglichkeit eingeführt, die ohne Tanz und Ohrringe auskommt.

Hier könnt ihr das Schild sehen:

Aus drei mach eins? Die Fusionskäfer in Dragon Ball Daima könnten drei Personen fusionieren lassen.

Fällt euch daran etwas auf? Auf dem Bild sind eindeutig drei Personen dargestellt, die zusammen zu einer sehr viel stärkeren, fusionierten Figur werden. Das könnte darauf hindeuten, dass nicht nur zwei, sondern eben sogar drei Leute fusionieren können. Das wird zwar von der Verkäuferin nicht erwähnt, die nur erklärt, dass zwei jeweils eine Hälfte des Käfers essen müssen, aber es könnte natürlich trotzdem sein.

Die Community freut sich schon: Im Netz wird jetzt bereits debattiert, ob wir womöglich eine Fusion aus Son Goku, Vegeta und Piccolo erleben könnten. Auch ein Mix aus Kaioshin, Glorio und Son Goku wäre natürlich denkbar (via: Reddit). So oder so würde eine Dreier-Fusion auf jeden Fall gut ausgleichen, dass Son Goku als Kind so viel Kraft eingebüßt hat.

Was spricht dagegen? Freut euch nicht zu früh: Immerhin haben wir bisher nur das Schild als Hinweis auf eine hypothetische Dreier-Fusion, sonst nichts. Dieses Piktogramm muss aber natürlich nicht unbedingt heißen, dass mit den Käfern wirklich drei Kämpfer fusionieren können, immerhin ist davon nicht die Rede gewesen, sondern immer nur von zwei.

Noch mehr Spekulationen: Wenn das Bild aber wirklich aussagekräftig sein sollte, würde das vielleicht nicht nur bedeuten, dass drei Leute miteinander fusionieren können, sondern auch, dass sie nicht dieselbe Größe haben müssen. Das war bisher zumindest immer der Fall und könnte mithilfe der Käfer ausgehebelt werden – auch wenn es nur zwei Kämpfer sein sollten, eröffnet das ganz neue Möglichkeiten.

Wie denkt ihr über die Käfer, wünscht ihr euch eine Dreier-Fusion und was wäre eure Lieblings-Kombination dafür?