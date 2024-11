Dragon Ball Daima enthüllt dritte Fusions-Art, für die keine Potara-Ohrringe oder Tänze nötig sind

Bald müssen Goku und Trunks nicht mehr tanzen, um zu fusionieren.

Dragon Ball Daima hat in seinen letzten drei Folgen bereits klargemacht, dass das Dämonenreich eine große Rolle in der Serie spielen und dort einiges Neues für Son Goku und seine Freund*innen zu entdecken ist.

Neben der wahren Herkunft des Kaioshins und der Namekianer bekommt Son Goku auch weitere Hilfsmittel, die ihm auf seinem Abenteuer im Dämonenreich von Nutzen sein werden. Dazu gehört nicht nur sein altbekannter Mönchstab, sondern auch kleine Käfer mit besonderen Eigenschaften, die sich der Saiyajin im Reich der Dämonen zulegen konnte.

Die kleinen Viecher haben allerlei Eigenschaften – Von der Heilung von Wunden bis hin zum Fusionieren –, die in Zukunft Son Goku und seiner Truppe sicherlich von Vorteil sein werden.

Spoiler-Warnung:Nachfolgend werden wir konkret auf wichtige Ereignisse aus Episode 3 und 4 von Dragon Ball Daima eingehen.

Heilung und Fusion durch... Käfer!?

In der dritten Folge von Dragon Ball Daima landen Son Goku, Kaioshin und Glorio im Dämonenreich. Dabei machen sie einen kleinen Abstecher in eine Bar, um etwas zu Essen zu besorgen und geraten dabei in eine Kneipenschlägerei. Nach erfolgreichem Ausgang stellt das Trio später fest, dass Glorios Raumschiff geklaut wurde. Um die Reise schnell fortzusetzen, geht's daher zu Fuß weiter.

Auf dem Weg besucht die Gruppe in Episode 4 einen kleinen Laden, in dem sie einige Gegenstände kaufen können. Darunter auch besondere Käfer aus dem Reich der Dämoen, die beim Verzehr unterschiedliche Funktionen haben.

Im Laden können unterschiedliche Käfer gekauft werden. Darunter auch welche, die Fusionen ermöglichen.

Mit den sogenannten Medi-Käfern kann sich der Anweder oder die Anwederin zum Beispiel von Wunden erholen. Sie sind vergleichbar mit den Senzu-Bohnen von der Erde.

Des Weiteren gibt es im Laden auch Käfer, die sogar zur Fusion genutzt werden. Da reicht es nicht nur, die kleinen Krabbler zu essen, auch eine korrekte Vorbereitung ist nötig. Um durch den Verzehr des Käfers mit einer anderen Person erfolgreich fusionieren zu können, muss das Insekt in der Mitte zuerst geteilt werden. Danach müssen die entsprechenden Personen die dazugehörigen Hälften, sei es die linke oder die rechte, nur noch essen und werden dann miteinander fusioniert, wie es auch beim Fusions-Tanz oder den Potara-Ohrringen funktioniert.

Möglichkeit für eine komplette neue Fusion zwischen Son Goku und Vegeta

Durch die Existenz dieser neuen Käfer entsteht auch die Möglichkeit, dass Son Goku und Vegeta eine neue Fusions-Form in Dragon Ball Daima bekommen. Schließlich sind die Resultate bereits zwischen dem Tanz und der Ohrringe unterschiedlich. Während beim Fusions-Tanz Gogeta entsteht, werden Goku und Vegeta bei einer Potara-Fusion zu Vegetto.

Es ist also nicht auszuschließen, dass bei einer Käfer-Fusion eine ganz neuer Charakter entsteht. Dragon Ball Daima scheint also noch so einige neue Überraschungen für Fans parat zu haben und dafür fehlt nur noch der Rest der Erdenkämpfer-Truppe, der sicher bald im Reich der Dämonen eintrifft.

Wie ist eure Meinung zu der neuen Fusions-Art und wie gefällt euch Dragon Ball Daima bisher?