Dragon Ball Daima trollt Fans mit der allerletzten Szene der Serie und lässt das Ende offen

Mit der Veröffentlichung der 20. Episode ist Dragon Ball Daima nun offiziell beendet. Während der gesamten Geschichte von Daima haben Son Goku und seine Freunde neue Feind*innen getroffen und mehr über die Welt der Dämonen gelernt. Aber es wäre kein Werk von Akira Toriyama, wenn es nicht auch witzige oder augenzwinkernde Momente gäbe.

Das hat der Dragon Ball-Schöpfer auch bei Daima nicht vergessen. In der kleinen Bonusszene nach dem Abspann hat Toriyama zusammen mit Toei Animation eine witzige Überraschung für Fans der Serie eingebaut, die den Ausgang der Geschichte offenlässt und einen Plottwist aufbringt.

Spoilerwarnung! In dem folgenden Abschnitt werden die letzten beiden Episoden von Dragon Ball Daima behandelt. Solltet ihr noch nicht auf dem aktuellen Stand des Animes sein, werden euch wichtige Momente am Ende der Serie vorweggenommen.

Ein allerletzter Streich von Akira Toriyama

Nach dem Sieg gegen den mächtigen König Gomah, der mithilfe des legendären “dritten Auges” fast unbesiegbar war, konnten Son Goku und seine Freund*innen das Dämonenreich von seiner Herrschaft befreien.

Das dritte Auge wurde aus König Gomahs Gürtel entfernt und von Glorio mit einem Tritt vernichtet. Somit war endlich die Gefahr beseitigt und ins Dämonenreich kehrte wieder Frieden ein – zumindest fürs Erste!

Denn wie sich am Ende der Geschichte herausstellte, hatten Toei Animation und Akira Toriyama noch ein Ass im Ärmel, mit dem Fans nicht gerechnet hatten. Kaum war die Gefahr gebannt und das bösartige Artefakt zerstört, gibt es einen weiteren Plottwist zum Abschluss der Serie.

Das "Böse Dritte Auge" gibt es gleich dreimal. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Crunchyroll)

Nach dem Abspann von Daima gibt es nämlich eine Zusatzszene, in der Son Goku mit seinen Freund*innen Bulma, Shin, Panzy und Glorio wieder zurück in den Laden gehen, in dem die Medi-Käfer verkauft wurden, und dort macht die Truppe einen schockierenden Fund: Es gibt mehr als nur ein böses “drittes Auge”.

Ein offenes Ende und Raum für ein Sequel zu Dragon Ball Daima

Akira Toriyama scheint also mehr mit den verbliebenen zwei "bösen dritten Augen" für die Geschichte von Dragon Ball Daima geplant zu haben, bevor er verstarb und wollte womöglich mit der allerletzten Szene eine Fortsetzung anteasen. Schließlich kamen auch die Fusions-Käfer, die Goku ebenfalls in dem Laden erworben hatte, nie zum Einsatz.

Die Truppe muss sich darauf einstellen, dass es womöglich noch stärkere Artefakte im Dämonenreich und es andere Gegner wie König Gomah gibt. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Crunchyroll)

Zudem sind Son Goku und der Rest der Gruppe am Ende der Serie nach wie vor in der Dämonenwelt und als eingespielte Truppe unterwegs, was die Verknüpfung zu Dragon Ball Super offen lässt.

Daima soll schließlich nach Dragon Ball Z, aber vor Dragon Ball Super stattfinden und Fans hatten eigentlich ein Ende erwartet, an das Super direkt anknüpft. Es könnte also sein, dass noch mehr zu Dragon Ball Daima geplant war oder ist.

