Dragon Ball Daima könnte im Finale Gogeta als Super-Saiyajin 4 aus Dragon Ball GT zeigen

Gogeta in seiner Super-Saiyajin 4-Form aus Sparking! Zero. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Bandai Namco)

Dragon Ball Daima teaste schon zu Beginn der Serie mit der Einführung der Fusionskäfer eine anstehende Fusion an – von der leider bisher jegliche Spur fehlt! Da sich der Anime jedoch mit der aktuellen Folge dem Finale nähert und Son Goku so seine Probleme mit Oberschurke Gomah im Kampf hat, wäre das die perfekte Gelegenheit für ein Power Up und der große Auftritt der Fusionsform aus Vegeta und Son Goku: Gogeta.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden aktuelle Ereignisse und Höhepunkte von Dragon Ball Daima einschließlich Episode 18 behandelt. Solltet ihr bisher noch nicht beim Anime auf dem Laufenden sein, so werden euch wichtige Momente und Informationen vorweggenommen.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Son Gokus neueste Transformation ebnet den Weg für Gogeta als Super-Saiyajin 4

Episode 18 von Dragon Ball Daima hat die Anime-Community mit der neuesten Transformation von Son Goku im Sturm erobert und besonders Fans der Serie sind aus dem Häuschen. Toei Animation hat mit der Enthüllung von Mini-Goku als Super-Saiyajin 4 die beliebte Super-Saiyajin-Form aus Dragon Ball GT in die Hauptgeschichte eingeführt und ihr einen neuen Anstrich verpasst.

Son Goku verwandelt sich in den vierfachen Super-Saiyajin in Dragon Ball Daima. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Doch obwohl Son Goku sich mithilfe des Namekianers Neva in den Super-Saiyajin 4 verwandeln konnte, hat er Schwierigkeiten, den mächtigen und erwachten König Gomah im Kampf zu besiegen. Goku wird sogar zurückverwandelt und verliert den Kampf. Am Ende der aktuellen Episode steht es also schlecht für die Held*innen – und genau das könnte der Moment für eine neue Fusion sein!

Außerdem macht Toei Animation gezielt in einer Szene auf die Fusionskäfer aufmerksam, in dem die Käfer des Kampfes mit Gomah aus Son Gokus Tasche fallen. Es ist anzunehmen, dass im Laufe der nächsten beiden Episoden Vegeta und Goku oder zwei andere Figuren miteinander fusionieren werden, um die anstehende Gefahr von Arinsu und König Gomah zu verhindern.

In der nächsten Episode könnte es für Son Goku und seine Freund*innen noch gefährlicher werden, weil die Lage gerade ziemlich angespannt ist. Deshalb könnte Son Goku jetzt die Fusionskäfer nutzen, die er gekauft hat. Er ist ziemlich geschwächt von seinem Kampf mit Gomah und wenn Arins Wunsch, die neue Dämonenkönigin zu werden, in Erfüllung geht, steht ihm und seinen Freund*innen noch ein weiterer schwerer Kampf bevor.

Es ist also zu erwarten, dass die Kämpfer ein Power Up bekommen, um die Schurken besiegen zu können und es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fusion kommen wird. Dabei wird es womöglich die Verschmelzung zwischen Son Goku und Vegeta sein: Gogeta. Sollte es zu einer Verschmelzung der beiden kommen und Gogeta einen großen Auftritt haben, könnte der fusionierte Kämpfer aufgrund von Gokus Super-Saiyajin 4-Form ebenfalls das neue Kraftlevel erreichen Damit würden Fans eine weitere beliebte Transformations- und Fusionsform aus Dragon Ball GT in der Hauptgeschichte von Dragon Ball bekommen.

Wie gefällt euch die Vorstellung von Gogeta als Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima?