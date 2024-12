Dragon Ball Daima: Ein unscheinbarer Nebencharakter könnte die größte Bedrohung der Serie in den Händen halten, ohne es zu wissen

Hybis hat womöglich etwas sehr gefährliches gefunden. (Bild: © Bird Studio / Toei Animation)

In Dragon Ball Daima dreht sich alles um das Reich der Dämonen, das uns jede Menge neue Hintergrundinfos zur Welt von Dragon Ball gibt. Neben den mystischen Bällen und den Tamagamis gibt es im Dämonenreich auch das legendäre “Dritte Auge”, ein mächtiges Artefakt, das dem Benutzer große Kräfte verleihen soll.

Lange Zeit galt das Auge nach Abras Herrschaft als verschollen, umso überraschender ist die Theorie, dass ein ganz bestimmter Nebencharakter das legendäre Auge bereits in seinen Besitz gebracht haben soll: Der unscheinbare Majin Hybis!

Hybis könnte im Besitz des mächtigen “Dritten Auges” sein, ohne davon zu wissen

Hybis zeigt Bulma das coole Auge, das er in den Bergen gefunden hat. (Bild: © Bird Studio / Toei Animation)

In der neunten Episode von Dragon Ball Daima müssen Bulma, Vegeta, Piccolo und Hybris feststellen, dass ihr Flugzeug über Nacht gestohlen wurde und sie nun einen anderen Plan brauchen, um ihre Reise fortzusetzen. Hybris schlägt vor, Son Gokus Truppe zu kontaktieren und sich von ihnen abholen zu lassen. Während des Gesprächs bemerkt Bulma, dass Hybis ein “Augending” an seinem Gürtel trägt. Der Majin antwortet, dass er es in den Bergen gefunden und einfach an seiner Kleidung befestigt hat.

In den folgenden Szenen deutet die Serie stark an, dass es sich nicht um irgendein Schmuckstück handelt, sondern um das legendäre “Dritte Auge”. Hybis scheint nichts über die wahre Identität des Auges zu wissen und hat es nur mitgenommen, weil er es für cool und beeindruckend hält.

Das “Dritte Auge” macht Hybis zu einem Nebencharakter, der später wichtig sein wird

Im weiteren Verlauf der Episode wird das mächtige “Dritte Auge” noch einmal von König Gomah erwähnt, als dieser von Degesu von den aktuellen Ereignissen um Son Goku und Co. erfährt. König Gomah bereut seinen damaligen Wunsch an Shenlong, nachdem Son Goku auch in diesem verwandelten Kinderkörper bereits in den Besitz eines Dragon Balls gekommen ist. Er spricht vom “Dritten Auge” und davon, dass er es sich stattdessen hätte wünschen sollen.

Seine Aussage zeigt, dass das legendäre, verschwundene Artefakt nicht zu unterschätzen ist. Schließlich soll es seinem Besitzer unglaubliche Macht verleihen und da es sich allem Anschein nach im Besitz von Hybis befindet, könnte es ihn in Zukunft zu einer wichtigen Figur machen.

Der unscheinbare Majin hält also womöglich den mächtigsten Gegenstand in der Geschichte des Dämonenreichs in seinen Händen und ahnt vielleicht nicht einmal, wie wichtig das Auge sein wird. Dragon Ball Daima deutet bereits an, dass ein großer Kampf um das Artefakt bevorsteht und vielleicht sogar eine neue Art von Antagonist durch den Einsatz des mächtigen Auges entstehen könnte.

Wer wird eurer Meinung nach das “Dritte Auge” für sich beanspruchen und wie gefällt euch bisher das Design des neuen Antagonisten Majin Kuu?