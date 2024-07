Dragon Ball Daima enthüllt, dass Son Goku und Co. keine Kinder, sondern nur geschrumpft sind - und das bedeutet es für ihr Powerlevel!

Son Goku ist in Dragon Ball Daima geschrumpft, aber ist er immernoch so stark wie zuvor? (Bild: © Toei Animation)

Die Veröffentlichung der neuen Dragon Ball-Anime-Serie rückt jeden Tag ein bisschen näher. Mit dem neuen Trailer zu Dragon Ball Daima hat Toei Animation auch schon einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben – im Oktober 2024 soll es soweit sein! Der Trailer zeigte nicht nur Son Goku und Co, sondern auch ein paar brandneue Charaktere.

Die offizielle Dragon Ball-Webseite enthüllte jetzt die Namen der neuen Figuren und dabei sticht vor allem eine Besonderheit ins Auge: Bei Son Goku und seinen Freund*innen handelt es sich in dieser Serie nicht um ihre verjüngten Versionen wie in Dragon Ball GT, sondern lediglich um Mini-Versionen.

Was bedeutet das für das Powerlevel und die Kräfte von Son Goku und Co? Wir erzählen euch, wie Daima das Powerleveling der kleinen Helden*innen angehen könnte.

Klein, aber oho! Möglicherweise gleiches Powerlevel wie im Erwachsenenalter, aber in einem kleinen Körper

Wichtiger Hinweis: Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen über Gokus Kräfte und Fähigkeiten nach der Verwandlung – abgesehen von der Idee des Kampfstocks.

Die Trailer zu Dragon Ball Daima haben gezeigt, dass Son Goku und seine Freund*innen in kleine Kinder verwandelt und erinnert somit an die Prämisse von Dragon Ball GT.

Dragon Ball-Fan und Leaker @SupaChronicles hat die enthüllten Informationen zu den neuen Figuren, Son Goku und Co. auf X (ehemals Twitter) hochgeladen.

Auf der offiziellen Website steht neben den Namen von Son Goku, Kaioshin (Shin),, Vegeta und Piccolo jeweils in Klammern "Mini". Das deutet bereits darauf hin, dass die Helden*innen nicht jünger geworden sind, sondern sich nur in einem kleineren Körper befinden.

Im Vergleich zu Dragon Ball GT könnten Son Goku und Co. ihre Kräfte bei der Verwandlung nicht verloren und zumindest ihr Kraftlevel beibehalten haben. Dies eröffnet dem Saiyajin natürlich neue Möglichkeiten im Kampf, wenn er seine Fähigkeiten, die er als Erwachsener hatte, auch in der neuen Schrumpfform noch einsetzen kann.

Im veröffentlichten Videomaterial ist Son Goku allerdings noch nicht in seiner Super-Saiyajin-Form zu sehen. Bisher wurde der Saiyajin-Held nur mit seiner neuen Waffe – dem flexiblen roten Kampfstab – gezeigt.

Es lässt sich bislang also nur spekulieren, ob die Kämpfer*innen ihre Kräfte und Fähigkeiten ihrer Erwachsenenform beibehalten haben oder nicht. Son Goku scheint jedoch sowohl in seiner geschrumpften, als auch in seiner erwachsenen Form ein ziemlich starker Kämpfer zu sein.

Wie ist eure Meinung zum Powerlevel von den geschrumpften Helden und wer ist eurer Meinung nach in dieser Form am stärksten?