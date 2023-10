Wann findet der neue Dragon Ball-Anime in der Timeline statt? Der Trailer zu Daima verrät es uns!

An welcher Stelle passt Dragon Ball Daima in die Timeline?

Zum 40. Geburtstag des Dragon-Ball-Franchises spendiert Akira Toriyama eine neue Geschichte rund um Son Goku und seine Truppe. Im ersten Trailer war zu sehen, dass die DB-Charaktere vermutlich durch einen Wunsch von Shenlong wieder zu Kindern werden.

Doch bisher wurde nicht verraten, ob der Anime offiziell zur Geschichte gehört und wie er zeitlich einzuordnen ist. GamePro ordnet euch ein, ob und wie Dragon Ball Daima in die Timeline passt.

Dragon Ball Daima spielt zwischen zwei anderen Animeserien

Welche Hinweise gibt es? Im Trailer wird ein neuer, mysteriöser Bösewicht vorgestellt. Er sieht sich verschiedene Kämpfe an, die während des Dragon-Ball Z-Animes stattfanden. Der letzte Kampf des Animes, der auf den virtuellen Bildschirmen zu sehen ist, ist der Kampf zwischen Son Goku und Majin Buu.

In Bezug zu Dragon Ball Super, was nach Dragon Ball Z stattfindet, gibt es ebenfalls einige Hinweise. Der Trailer zeigt keinen der Charaktere, der in der Super-Reihe vorkommt. Zwar sehen wir einige Kult-Charaktere wie Meister Quitte, aber niemanden aus Dragon Ball Super.

Wir können erahnen, dass Dragon Ball Daima vor den Ereignissen mit Whis stattfindet, denn weder Son Goku noch Vegeta tragen das Symbol ihres neuen Lehrers auf ihrem Kampfanzug.

Außerdem sind der Kaioshin und Kibito wieder zwei einzelne Individuen. Während der Buu-Saga nutzten sie die Potara-Ohrringe, um zu fusionieren. Erst in Dragon Ball Super waren sie wieder getrennt.

Die Hinweise könnt ihr im folgenden Dragon Ball Daima-Trailer checken:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Wann spielt Dragon Ball Daima? Werden alle Hinweise zusammengefasst, ist es äußerst wahrscheinlich, dass die neue Anime-Serie vor Dragon Ball Super und nach Dragon Ball Z stattfindet.

Bislang hat Akira Toriyama nicht offiziell bestätigt, dass der Anime zur offiziellen Timeline gehört. Doch die Tatsache, dass er für die Geschichte, das Setting und das Charakterdesign verantwortlich ist, können auf eine Kanon-Serie hindeuten.

Hinzu kommt, dass Toriyama gesagt hat, Dragon Ball Daima würde „den Geheimnissen der Dragon Ball-Welt auf den Grund gehen“ (via screenrant.com).

Vermutlich wird Dragon Ball Daima keine Referenzen mit Dragon Ball Super aufweisen, da bereits im Trailer keine Hinweise auf den darauffolgenden Anime zu finden sind. Der Vorteil dabei ist, dass Dragon Ball Daima die ohnehin schon komplexe Timeline nicht weiter durcheinanderbringt, für deren Verständnis man sich tiefer einarbeiten muss.

Schon bei Dragon Ball GT gab es eine endlose Debatte, ob die Animeserie ein Kanon ist. Die Serie weist einige Parallelen zu Dragon Ball Daima auf, denn auch hier muss Son Goku plötzlich wieder als Kind fiese Gegner besiegen.

Wie würdet ihr Dragon Ball Daima zeitlich einordnen? Hättet ihr gerne Referenzen zu Dragon Ball Super gehabt?