Neue Dragon Ball-Serie ändert den Ursprung von Majin Boo - Er wurde nicht von Bibidi erschaffen, sondern von jemand anderen

Dämon Boos Entstehung verlief doch etwas anders in Dragon Ball Daima als in der Z-Geschichte.

Dragon Ball Daima überrascht seine Fans immer wieder aufs Neue. Durch ein kleines Detail in der Serie wird ein wichtiger Teil der Dragon Ball Z-Geschichte rund um den Dämon Boo komplett umgeschrieben.

Dragon Ball Daima enthüllt in Episode 9, dass Boo nicht, wie bekannt, von Babidis Vater Bibidi erschaffen wurde, sondern der Magier das nur behauptet hat. Jetzt kennen wir die Wahrheit: Die Person, die den Dämon eigentlich erschaffen hat, ist niemand anderes als die große Hexe Marba aus dem Dämonenreich in Dragon Ball Daima.

Marba hat Boo erschaffen und ihn dann Bibidi überlassen

Die neunte Episode von Dragon Ball Daima enthüllt allerlei neue Informationen über den Kampf gegen den Dämon Boo aus Dragon Ball Z. Dazu gehört nicht nur die überraschende Anwesenheit von Degesu und Shins Schwester Dr. Anisu im Kampf, sondern auch die echte Entstehungsgeschichte von Boo.

Da Babidi behauptet hatte, dass sein Vater den rosa Bösewicht erschaffen und später eingesperrt hatte, gingen Dragon Ball-Fans ebenfalls von dieser Version der Geschichte als Fakt aus und haben ihn nie hinterfragt. Babidi soll dadurch an Majin Boo gekommen sein und ihn dann in die Welt entlassen haben.

Die große Hexe Marba ist für Boos Geburt zuständig und nicht Bibidi. (Bild: © Bird Studio / Toei Animation, Shueisha)

In Dragon Ball Daimas Episode 9 sehen wir jetzt jedoch, dass Bibidi das nur behauptet hat und die eigentliche Schöpferin von Majin Boo jemand ganz anderes ist. Die wahre Person, die den rosa Bösewicht ins Leben rief, war die große Hexe Marba. Sie überließ, aber nach der Geburt von Boo Bibidi den Ruhm und den Titel des Schöpfers.

Auch für den Grund dafür bekommen wir einen Anhaltspunkt: Wir erfahren nämlich außerdem in der Serie, dass Boo nach seiner Geburt das Dämonenreich verwüstet hat. Es wäre also logisch, dass Marba ihn so schnell wie möglich loswerden wollte und ihm deshalb Bibidi überließ.

Das könnte als Nächstes auf Goku und Co. zukommen

In der Folge kontaktiert Dr. Anisu die große Hexe für ihren Plan, einen neuen mächtigen Schurken wie Boo zu erschaffen. Dort wird auch enthüllt, dass Marba die eigentliche Schöpferin von Majin Boo ist und deswegen Dr. Anisu mit ihrem Plan zu ihr kommt.

Sollte Anisu dabei Erfolg haben, könnte auf Goku und seine Freund*innen ein weiterer mächtiger Gegner warten, der Majin Boo oder sogar dem Film-Schurken Janemba in nichts nachsteht. Es bleibt also spannend, was Daima der Dragon Ball-Geschichte noch hinzufügen wird.

