Dragon Ball Super: Freezer hat womöglich einen noch stärkeren Rivalen als Goku oder Vegeta gefunden und sie deswegen verschont

Freezer hat seinen Racheplan, sich an den Saiyajins zu rächen, noch lange nicht vergessen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Wer an Dragon Ball denkt, hat sofort epische Kämpfe, spektakuläre Transformationen und ikonische Gegner vor Augen, die sich Son Goku und seinen Freund*innen in den Weg stellen. In Dragon Ball Super ist die Liste an Antagonisten mit beispielsweise Jiren, Moro und Zamasu noch länger geworden. Doch einer kehrt immer wieder zurück und den kennt jeder nur zu gut: Freezer.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es Spoiler zum Dragon Ball Super-Manga. Insbesondere die Ereignisse nach der Granolah-Saga werden in den nächsten Abschnitten besprochen.

Der einstige und nach wie vor bestehende Erzfeind der Z-Krieger*innen hat im Verlauf der Geschichte ein gewaltiges Upgrade erhalten und sogar einen neuen Look. Als Black Freezer hat er sowohl Ultra Instinkt Goku als auch Ultra Ego Vegeta mühelos besiegt. Statt jedoch Rache zu nehmen, verschonte er die beiden – mit dem Hinweis auf "andere und größere Pläne".

Der mögliche Grund? Freezer könnte inzwischen ein völlig anderes Ziel verfolgen – jemanden, der sogar stärker sein könnte als Ultra Instinkt Goku und Ultra Ego Vegeta: den legendären Super-Saiyajin Broly.

Broly verpasst Freezer eine bittere Niederlage

Freezer hat keine Chance gegen Broly im Dragon Ball Super-Film. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Freezers Abscheu gegenüber den Saiyajins ist tief verwurzelt und im Dragon Ball-Kosmos hinlänglich bekannt. Insbesondere gegenüber Vegeta und Son Goku hegt er für die vielen Niederlagen, die sie ihm über die Jahre zugefügt haben, einen großen Groll – doch auch Broly hat dem Tyrannen eine schmerzhafte Lektion erteilt.

Im Film Dragon Ball Super: Broly gerät der gleichnamige Saiyajin völlig außer Kontrolle. In seinem Rausch attackiert er wahllos alles und jeden – darunter auch Freezer, der zwar nicht im Mittelpunkt des Kampfes stand, aber trotzdem ins Visier genommen wurde.

Broly greift ohne zu zögern Freezer an, obwohl er zuvor noch gegen Goku und Vegeta gekämpft hat. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Obwohl Goku und Vegeta Brolys Hauptgegner im Film waren, wurde auch Freezer von Broly angegriffen. Demnach musste es so kommen, wie es kommen musste und Freezer erlebte eine bittere Niederlage.

Nicht nur wurde er von Broly besiegt, nein, er wurde vom legendären Super-Saiyajin regelrecht überrollt. Denn gegen Broly hatte er nicht den Hauch einer Chance und konnte ihm nicht einmal einen Kratzer zufügen – für jemanden wie Freezer war das ein weiterer schwerer Schlag gegen seinen Stolz und seine Erniedrigung.

Die Niederlage für Broly ist der Auslöser für Freezer neues Power Up

Diese demütigende Niederlage könnte der Auslöser gewesen sein, der Freezer zu seinem bislang härtesten Training motiviert hat. Ganze zehn Jahre verbrachte er im Raum von Geist und Zeit, um Körper und Geist zu stählen, während draußen die Ereignisse der Granolah-Saga ihren Lauf nahmen.

Goku und Vegeta meisterten in dieser Zeit ihre stärksten Kampfformen Ultra Instinkt und Ultra Ego. Doch sie ahnten nicht, dass sich auch Freezer im Stillen weiterentwickelte – bis er ihnen schließlich in Kapitel 87 des Mangas in seiner neuen Form gegenübertrat: Black Freezer.

Als Black Freezer besiegte er beide mit nur einem Schlag und das, obwohl sie sich in ihren stärksten bekannten Formen befanden.

Es war ein perfekter Moment für Freezer, um sich an den beiden Saiyajins endgültig zu rächen und trotzdem tat er es nicht. Doch Freezer zog sich zurück und verschonte die beiden angeschlagenen Kämpfer mit der Anmerkung, dass er „größere Pläne“ vorhatte.

Goku und Vegeta scheinen für den Tyrannen keine signifikante Bedeutung mehr zu haben oder jedenfalls sah er sie nicht als wichtige Erzfeinde an.

Broly ist womöglich Freezers neuer verhasster Erzfeind

Mit Wesen wie Beerus oder Whis wird Freezer sich vermutlich nicht anlegen, denn er hat bereits am eigenen Leib gespürt, wie mächtig die Götter der Zerstörung und ihre Engel sind. Aber Broly kommt durchaus infrage.

Freezer ist nach der Niederlage nachtragend und sehnt sich nach einer Rache an den legendären Super-Saiyajin. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Für Freezer könnte es also eine persönliche Mission sein, Broly zu vernichten. Nicht nur, um sich zu rächen, sondern auch, um sich selbst zu beweisen, dass es keinen Saiyajin gibt, der ihm mehr ebenbürtig ist. Broly wäre in dieser Logik das letzte verbliebene Hindernis, da er Goku und Vegeta bereits bezwungen hat.

Freezers Rückkehr rückt näher und die nächste Arc auch

Vielleicht verfolgt Freezer inzwischen ein Ziel, das über Goku, Vegeta und sogar Broly hinausgeht. Doch die Zeichen stehen eindeutig, dass Freezer in der nächsten Arc von Dragon Ball Super eine zentrale Rolle spielen wird. Ob er es nun nur auf Broly abgesehen hat oder jemand anderes, können wir noch nicht sagen.

Das zeigt nicht nur seine Rückkehr als Black Freezer, sondern auch das neue diesjährige Manga-Cover von Dragon Ball Super, das Dragon Ball Super-Künstler Toyotaro gezeichnet hat.

Auf der Vorderseite sind die stärksten Erden-Kämpfer Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo und Broly zu sehen, während Freezer in seiner Black Freezer-Form auf der Rückseite des Manga-Bandes abgebildet ist.

Wann es so weit ist, bleibt abzuwarten. Der Dragon Ball Super-Manga befindet sich weiterhin in der Pause und bislang gibt es keine offizielle Ankündigung zur Rückkehr. Bis dahin heißt es für Fans also einmal mehr: geduldig bleiben.

Aus welchem Grund, glaubt ihr, hat Freezer Vegeta und Son Goku nicht aus dem Weg geräumt und wie wird ein Kampf zwischen Black Freezer und Broly eurer Meinung nach ausgehen?