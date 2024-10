Dragon Ball Daima zeigt zum ersten Mal Muten Roshi und Mr. Satan in ihren jungen Jahren – und an diesen Anblick müssen wir uns erstmal gewöhnen

Der junge Muten Roshi genießt seinen neuen Körper und gönnt sich einen neuen Look. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball Daima hat bei seiner Premiere viele Dragon Ball-Fans in den Bann gezogen und auch zahlreiche Neulinge begeistert. Für eingefleischte Fans der Manga- und Anime-Reihe war der Start von Dragon Ball Daima wie ein Ausflug in die eigene Kindheit und mit enorm viel Nostalgie getränkt.

Am Ende der ersten Dragon Ball Daima-Folge wurden die Heldinnen aufgrund eines Wunsches wieder in kleine Kinder verwandelt, genau genommen in Erstklässlerinnen. Diese plötzliche Verwandlung sorgt dafür, dass Fans nun einige Charaktere zum ersten Mal in einem derart jungen Alter sehen. Zwei Kämpfer fallen dabei besonders auf: Muten Roshi und Mr. Satan.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Muten Roshi und Mr. Satan als kleine Kinder sind ein ungewöhnlicher Anblick

Die zweite Folge von Dragon Ball Daima zeigt jetzt die Folgen des Wunsches vom neuen Bösewicht Dämonenkönig Gomah. Son Goku und seine Freunde finden sich plötzlich in ihren geschrumpften Körpern wieder. Betroffen von dieser plötzlichen Verwandlung sind natürlich auch der Herr der Schildkröten – Muten Roshi – sowie Mr. Satan.

Im Gegensatz zu Son Goku, Vegeta, Piccolo und den anderen Kämpfer*innen nimmt Muten Roshi seine plötzliche Verjüngung gelassen und freut sich sogar darauf, seinem neuen, kleinen Körper ein Umstyling zu geben.

Muten Roshi macht es nichts aus wieder ein kleines Kind zu sein. (Bild: © Toei Animation)

Mr. Satan als 6 jähriger Erstklässler. (Bild: © Toei Animation)

Die Verwandlung scheint jedoch die Persönlichkeit keineswegs verändert zu haben, da Mr. Satan nach seiner Verjüngung immer noch große Sprüche klopft. Er scheint sich jedoch äußerlich so stark verändert zu haben, dass sogar Son Goku und Vegeta ihn zunächst nicht erkennen.

Würden Mr. Satan und Muten Roshi nicht ihre typische Kleidung tragen, könnte man sie in ihrer Kinderform kaum wiedererkennen. Besonders Muten Roshis jüngeres Ich erinnert an den Anime-Superhelden Saitama aus "One Punch Man".

Hier könnt ihr euch die Folgen von Dragon Ball Daima anschauen

Dragon Ball Daima ist sowohl bei Crunchyroll und Netflix als auch beim neuen Streaming-Anbieter ADN Deutschland verfügbar. Bei allen Anbietern läuft die Serie im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Wie gefällt euch Dragon Ball Daima bislang und welche Mini-Version der Held*innen ist euer Favorit?