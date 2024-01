Dragon Ball Z: Seht Son Gohan in einem Outfit und mit einer Transformation, die es so nie zusammen gab

Das Supreme Kai-Outfit trägt Son Gohan in Dragon Ball Z nur für sehr kurze Zeit.

Son Gohan verlässt im Verlauf der Story von Dragon Ball Z irgendwann die Erde, um auf dem Planeten des Supreme Kai zu trainieren. Dort bekommt er auch kurzzeitig ein ganz besonderes Outfit spendiert, das er danach nicht mehr trägt. Viele Fans zählen den Look aber zu den coolsten Stilen, die Son Gohan je zur Schau gestellt hat. Jetzt könnt ihr ihn in Kombination mit den gelben Haaren der klassischen Super Saiyajin-Verwandlung sehen – diesen Mix gab es in der Animeserie nie.

Dragon Ball-Fanart kombiniert das coolste Son Gohan-Outfit mit dem Super Saiyajin und das sieht extrem beeindruckend aus

Darum geht's: Eines der beliebtesten Outfits von Son Gohan stellen seine Supreme Kai-Klamotten dar. Das dürfte an dem einzigartigen Stil liegen und daran, dass wir Son Gohan nur sehr kurze Zeit darin sehen. Jetzt gibt es aber ein richtig schickes Fan-Kunstwerk, dass genau diese Klamotten mit einer Super Saiyajin-Transformation kombiniert.

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Das sieht aber nicht nur gut aus, sondern erfüllt gleichzeitig auch noch Fan-Träume, weil es diesen Mix so in der Serie noch nie gegeben hat. Weil es das Ganze noch ein bisschen cooler macht, packt Künstler*in Kakeru auch noch das Z-Schwert obendrauf.

So sieht das dann aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wieso gab es das nie? Das liegt ganz einfach daran, dass Son Gohan beim Training mit dem legendären Z-Schwert die Macht des Supreme Kai entfesselt. Im Anschluss wird Son Gohans eigene Stärke zum ersten Mal komplett verfügbar und er kann sich zu völlig neuen Höhen aufschwingen. Die lassen sämtliche Super Saiyajin-Transformationen weit hinter sich und machen die Verwandlung mit den gelben Haaren obsolet.

Während er diese Klamotten trägt, wurden die Transformationsstufen also bereits überflüssig. Als Ultimate oder Mystic Gohan bleiben die Haare schwarz. Jetzt wissen wir aber immerhin, wie unglaublich cool der Mix aus diesen ganz speziellen Klamotten mit dem Style der gelben Haaare eines klassischen Super Saiyajins oder einer SSJ2-Verwandlung ausgesehen hätte.

Viele Fans sind dementsprechend ganz aus dem Häuschen und feiern das Fan-Kunstwerk sehr. Es gibt aber zumindest einen kleinen Silberstreif der Hoffnung am Horizont: Womöglich bekommen wir mit sehr viel Glück im kommenden Dragon Ball-Spiel Sparking Zero die Chance, dieses Outfit mit der entsprechenden Transformationsstufe zu kombinieren.

Was kommt sonst noch Neues bei Dragon Ball? Neben dem vierten Spiel der Budokai Tenkaichi-Reihe namens Sparking Zero erscheint demnächst auch noch eine komplett neue Anime-Serie im Dragon Ball-Kosmos. Die nennt sich Dragon Ball Daima und macht Son Goku und Co wieder zu Kindern. Viel mehr Details dazu gibt es aber leider noch nicht.

Wie gefällt euch die Fan-Art? Welche Kombination aus Outfit und Transformation wünscht ihr euch sonst noch?