Dragon Ball: Die wichtigsten Kämpfe zwischen Goku und Vegeta im Überblick - Wer hat häufiger gewonnen?

Vegeta und Son Goku messe sich immer wieder in Kämpfen gegeneinander. (Bild: © Toei Animation)

Son Goku und Vegeta gehören zu den stärksten Charakteren im Dragon Ball-Universum und das liegt auch an ihren regelmäßigen Rivalitätskämpfen. In der ganzen Serie messen sich die zwei Saiyajin-Krieger immer wieder in Machtkämpfen und treiben somit ihre individuellen Stärken in die Höhe.

Alle fünf Kämpfe im Überblick

Dragon Ball Z: Großer Affe-Vegeta zerquetscht Goku

Gokus allererster Kampf gegen Vegeta findet in der Saiyajin-Arc statt, als der Kronprinz und Saiyajin-Krieger Vegeta auf die Erde kommt und den Planeten vernichten will. Während Vegetas Plan durch das Einschreiten der Z-Krieger verhindert wird, zerquetscht er gleichzeitig in seiner großen Affen-Form Goku in seiner Hand zerquetscht. Somit hat Vegeta den ersten Kampf zwischen den beiden gewonnen.

Dragon Ball Z - Majin Vegeta trickst Goku aus und gewinnt

In der Majin Buu-Arc liefern sich Vegeta und Goku erneut einen Kampf und Vegeta schafft es, Son Goku mit einem Schlag kampfunfähig zu machen, nachdem dieser unvorsichtig vom vorherigen Kampf geworden ist und nach einer Senzu-Bohne gesucht hat.

Es ist ein umstrittenes Thema, ob der Kampf wirklich als Sieg für Vegeta gelten kann, da er Goku ausgetrickst hat.

Dragon Ball Super - Goku besiegt Klon-Vegeta (mithilfe von Monaka)

Die Anime-Serie von Dragon Ball Super hingegen zeigt uns in der Copy-Vegeta-Arc, wie ein wahrer Kampf zwischen Goku und Vegeta mit voller Kraft aussehen kann, als Goku gegen einen Klon von Vegeta kämpfen muss. Der Klon, erschaffen von Commeson, ist identisch zu Vegeta, da er seine Kräfte absorbiert hat. Entsprechend macht er Goku im Kampf einige Probleme.

Erst als Monaka aus Versehen auf den freigelegten Hauptkern von Commeson tritt, fügt er damit nicht nur Commeson selbst, sondern auch Vegetas Klon erheblichen Schaden zu. Das erlaubt Goku, ein mächtiges Gott-Kamehameha auf den Klon abzufeuern und den Kampf dadurch für sich zu entscheiden.

Dieser Kampf fand jedoch nur im Anime statt und kam nie im Manga vor.

Dragon Ball Super: Super Hero - Vegeta besiegt Goku im Trainingskampf

Im Dragon Ball Super-Film trainieren die beiden Krieger in der Welt von Beerus, dem Gott der Zerstörung aus dem Universum 7. In ihrem neuesten Kräftemessen stellt sich Vegeta als stärker heraus und besiegt Goku in einem Trainingskampf. Da lässt es sich Vegeta natürlich nicht nehmen, Goku den Sieg unter die Nase zu reiben. Woraufhin Goku nur kommentieren kann, dass das ein Highlight in Vegetas Leben sein muss.

Super Saiyajin 4-Goku besiegt Baby-Vegeta in Dragon Ball GT

Ein zusätzlicher nennenswerter Kampf – wenn auch umstritten – ist der Kampf zwischen Goku und Vegeta, dessen Körper von Bösewicht Baby übernommen wurde. Baby-Vegeta verlor trotz der Übernahme von Vegetas Körper gegen Goku, als dieser in Dragon Ball GT zum Super Saiyajin 4 wurde.

Wie ihr sehen könnt, steht es offiziell also 3:2 für Vegeta, wobei sich die Meinungen der Fans über so manche Kämpfe teilen – immerhin hat Son Goku nie einen Kampf gegen den “echten” Vegeta im klassischen Sinne gewonnen. Nichtsdestotrotz ist der andauernde Kampf zwischen den beiden ein Kopf-and-Kopf-Rennen und immer aufregend anzusehen.

Welchem der beiden Saiyajins würdet ihr den nächsten Sieg gönnen?