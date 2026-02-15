Flammen statt Frames: RTX 5090-Grafikkarte fängt direkt beim ersten Start Feuer - Nutzer filmt das Desaster

Das man Feuer und Flamme für das neueste Spiel ist, kennen wir ja – aber das hier ist übertrieben.

Wer aktuell eine GeForce RTX 5090 besitzt, weiß: Die High-End-Karte sorgt nicht nur für hohe Framerates, sondern immer wieder auch für Schlagzeilen. Neben bekannten Problemen mit hohen Preisen, Qualitätsproblemen und künstlicher Verknappung ist nun ein deutlich extremerer Vorfall aufgetaucht.

Offene Flammen direkt beim Start

Ein Nutzer hat auf Bilibili ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie seine frisch installierte MSI GeForce RTX 5090 Trio beim ersten Einschalten des Systems Feuer fängt.

Laut Beschreibung hatte der Besitzer zuvor ein neues 1300-Watt-Netzteil verbaut und die Grafikkarte erstmals eingesetzt. Aus Vorsicht filmte er das erste Einschalten seines Systems – eine Entscheidung, die sich als sinnvoll erwies.

Im Video ist zu sehen, wie unmittelbar nach dem Start offene Flammen an mehreren Stellen der GPU auftreten. Der Nutzer schaltet den PC zwar sofort wieder aus, die Grafikkarte ist jedoch offensichtlich irreparabel beschädigt.

Der restliche PC soll überraschenderweise weiterhin funktionieren. Trotz sichtbarer Brandspuren auf einzelnen Komponenten läuft das System laut Angaben des Besitzers normal weiter.

Möglicher Kurzschluss im VRM-Bereich

Eine offizielle Ursache gibt es nicht. Hardware-Beobachter vermuten jedoch, dass ein Kurzschluss im Bereich der Spannungsversorgung – konkret im VRM-Kreis für den Videospeicher – verantwortlich sein könnte.

Besonders bitter für den Nutzer: In China ist die reguläre RTX 5090 offiziell nicht zugelassen. Eine RMA-Abwicklung ist dort nur für spezielle Varianten möglich. Damit bleibt der Besitzer wohl auf dem Schaden sitzen.

Angesichts eines Marktpreises von teils über 4.000 US-Dollar ist das kein kleiner Verlust.

Ob es sich um einen Einzelfall oder ein tieferliegendes Problem handelt, ist derzeit unklar. Nvidia oder MSI haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

