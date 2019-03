Dragon Ball FighterZ - Son Goku aus GT als DLC-Charakter bestätigt

Update um 17:29: Son Goku aus Dragon Ball GT wird tatsächlich als spielbarer DLC-Charakter zur Kämpfer-Riege von Dragon Ball FighterZ dazustoßen. Wie Gematsu berichtet, habe das japanische Magazin Monthly V-Jump diese Info bekanntgegeben.

Das sind seine Attacken: Goku aus GT beherrscht das Super Kamehameha als Spezialattacke, was ihn zum Super Saiyajin 3 werden lässt, wenn zwei oder weniger Teammitglieder noch kampfbereit sind. Zudem feuert er die Attacken "Power Pole", "Reverse Kamehameha" und "Super Spirit Bomb" auf seine Gegner ab.

Originalmeldung um 17:07: Ende Januar wurde bekannt, dass Dragon Ball FighterZ einen zweiten FighterZ-Pass spendiert bekommt, der dem Fighting Game insgesamt sechs neue DLC-Kämpfer hinzufügt. Mit Jiren, Videl, Broly und Gogeta waren bereits vier Charaktere bekannt - nun rückt womöglich ein alter Bekannter aus Dragon Ball GT als nächster Kandidat auf.

Der verlässliche Gaming-Blog ryokutya2089 berichtet, dass in kommenden Aufgaben japanischer Magazine enthüllt werden soll, dass der kleine Son Goku aus GT der 5. DLC-Charakter in Dragon Ball FighterZ werden soll.

