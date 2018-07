Bevor Dragon Ball FighterZ für die Nintendo Switch erscheint, wird es noch eine Open Beta geben. Das gab Bandai Namco auf Twitter bekannt.

Die Open Beta soll auf Nintendo Switch im August starten. Ein genaues Datum bleibt uns der Publisher noch schuldig.

ANNOUNCEMENT: The #NintendoSwitch Open Beta test for #DragonBallFighterZ is scheduled to start in August. The game will be released on September 28th with new local multiplayer features:



• 2v2 and 1v1 Match.

• Offline 6-player Party Match mode. pic.twitter.com/J2dMRagFXO