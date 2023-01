Dragon Ball: Neues Fortnite-Crossover mit Piccolo und Gohan startet heute

Dragon Ball und Fortnite: Das passt so gut zusammen, dass es jetzt ein weiteres Crossover-Event der beiden Mega-Franchises gibt. Ab heute stehen euch wieder neue Skins im Dragon Ball Super-Look zur Verfügung, ihr könnt wieder mit der Nimbus-Wolke fliegen und außerdem auch Kamehamehas verballern. Allerdings fällt dieses Event hier wohl ein bisschen kleiner aus als beim letzten Mal.

Dragon Ball Super trifft Fortnite: Piccolo und Son-Gohan im Fokus

Gute Neuigkeiten für Dragon Ball-Fans, die Fortnite spielen! Das nächste Crossover-Event steht vor der Tür. Aktuell herrscht zwar noch Downtime und die Server sind wegen Wartungsarbeiten sowie Updates offline, aber wenn sie wieder online gehen, könnt ihr euch erneut mit Dragon Ball-Charakteren ins Getümmel stürzen.

Piccolo und Son-Gohan sind dabei dieses Mal die beiden Figuren, die im Mittelpunkt stehen. Beide gibt es im Shop als Skins zu kaufen und ihr könnt bei beiden das Aussehen modifizieren.

Son Gohan gibt es in der normalen Fassung mit schwarzen Haaren, aber auch als Super-Saiyajin mit gelblicher Haarpracht.

gibt es in der normalen Fassung mit schwarzen Haaren, aber auch als Super-Saiyajin mit gelblicher Haarpracht. Piccolo kann in seiner normalen Version gespielt werden, aber auch mit dem gelblich-orangenen Touch, den ihr aus Dragon Ball Super: Super Hero kennt.

So sehen die beiden Skins in Fortnite in den verschiedenen Versionen aus :

Wo ist Beast Gohan? Wie vielen Fans sofort auffällt, fehlen die beiden coolsten neuen Formen von Son Gohan und Piccolo aus dem letzten Kinofilm. Die lila-bunt schimmernde Beast Gohan-Form existiert lediglich als Spray und auch die gigantische Version von Orange Piccolo können wir leider so nicht spielen, wie sie in Dragon Ball Super: Super Hero zu sehen war.

Jede Menge Items: Aber immerhin gibt es noch haufenweise andere kosmetische Items, die ihr für euer hart verdientes Geld kaufen könnt. Da wären zum Beispiel die weißen Capes (samt Turban bei Piccolo), einige Spitzhacken-Varianten und Gleiter. Ein ebenbürtiges Äquivalent zu Shenlong aus dem letzten Crossover suchen wir allerdings ebenfalls vergeblich.

Überhaupt fällt dieses Crossover im Vergleich zum Vorgänger ziemlich ernüchternd aus: Es gibt offenbar keine eigene Insel, auf der wir Dragon Ball-Episoden schauen können, keinen eigenen Mini-Battle Pass und auch keine Möglichkeit, die Skins oder andere Teile dieses Events einfach so freizuspielen, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Was haltet ihr vom neuen Dragon Ball- und Fortnite-Crossover? Würdet ihr für die beiden Skins Geld bezahlen?